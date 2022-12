Corea del Sur y Uruguay coincidieron en el mismo grupo en la primera fase del Mundial de Qatar 2022, junto a Portugal y Ghana y coincidieron en puntos y diferencia de goles. Sin embargo, accedieron a la segunda fase por sobre Ghana y Uruguay por los goles a favor, dos más que los charrúas, que se despidieron del mundial temprano.

Los goles ante Ghana, en donde cayeron por 2-3, terminaron siendo vitales para que la selección asiática, luego de conseguir una dulce victoria ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, capitalice su acceso a la segunda fase. Esta proeza no hubiera sido posible si Cho Gue-Sung no anotaba un doblete ante los africanos.

El fútbol en los mundiales son tan caprichosos que terminaron por hacer a Cho Gue-Sung un héroe en Corea del Sur, donde la fama del ‘9′ de esta selección ha aumentado como la espuma. Lo adoran.

Tanto es así que ha tenido que apagar su teléfono móvil por más de 24 horas debido a las propuestas de matrimonio que ha recibido, vía mensaje de texto, tras ser el héroe surcoreano de la fase de grupos. Y es que el triunfo ante los portugueses no hubiera servido de nada si Cho Gue-Sung no anotaba estos dos tantos. Es más, no hubiera servido que el delantero anote solo uno de ambos goles, eran dos o nada.

El delantero del Jeonbuk Hyundai Motors, de 24 años, ha alcanzado la fama también en las redes sociales, en donde su cuenta de Instagram, en donde tenía poco más de 20 mil seguidores, creció en dos millones tras su doblete ante Ghana. Una locura total la que despertó el surcoreano.

El delantero superó los dos millones de seguidores. Foto: Captura.

¿Cuándo juegan Brasil vs. Corea del Sur?

Brasil y Corea del Sur se enfrentarán el lunes 5 de diciembre en los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El partido empezará a las 2 de la tarde (horario peruano) y se desarrollará en el estadio 974.