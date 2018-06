Edwin Oviedo: "Nunca se perdió ni la esperanza ni la fe" [ENTREVISTA]

A pocas horas de regresar a Lima y tras permanecer 10 días en Europa acompañando a Paolo Guerrero en su lucha por lograr su habilitación para disputar el Mundial , el presidente de la FPF , Edwin Oviedo , se dio un tiempo para contarnos detalles de la experiencia que les tocó vivir en el Viejo Continente. El directivo también expresó su deseo de que Ricardo Gareca pueda renovar vínculo con la entidad que dirige tras la Copa del Mundo.

¿Cómo se siente tras ver que Paolo Guerrero ha sido habilitado para jugar el Mundial?



Estamos muy contentos porque emprendimos un viaje con Paolo un domingo, fuimos con una ilusión, ya que en ese momento él estaba impedido de jugar un Mundial por una resolución del TAS . Era una situación difícil, una situación en el que el sueño de Paolo de estar en un Mundial se estaba truncando en ese momento.

¿Cómo así se gestó la reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino?



Un jueves Paolo nos pidió tener una reunión con el presidente Infantino, el día viernes gestioné esa reunión y lo formalizamos por escrito a la FIFA. Ese mismo día nos concedió la reunión para el martes (22 de mayo). Así que llegamos a Suiza, tuvimos la reunión con Infantino, una reunión donde Paolo pudo contar toda la situación que estuvo viviendo.

¿Qué les dijo Infantino?



El presidente fue muy categórico y sincero, lamentó la situación de Paolo, pero al mismo tiempo nos dio ánimos y le dije a Paolo que no se rinda, que luche porque le quedaban los minutos de descuento de este difícil partido y que debía acudir a las instancias adecuadas para jugarse estos minutos de descuento.

¿Por qué decidieron quedarse más días en Suiza de los que inicialmente se proyectaron?



Fue en esos momentos en que Paolo me dice: “Sé que tiene muchas obligaciones en el Perú, pero le pido que se quede conmigo”. Yo le dije: “Con todo gusto, yo voy a estar contigo hasta el último momento, esto lo asumimos juntos”. Los dos nos subimos a ese avión y no nos dimos por vencidos. Así emprendimos esa travesía de los 10 días.

Cuando fueron al encuentro de Infantino, ¿tuvieron la idea de que Paolo pudiera ser amnistiado?



Nuestra única idea era buscar la forma en que Paolo pudiera jugar el Mundial y eso él lo quería conversar con el presidente Infantino y obviamente íbamos a buscar la manera de que Paolo no se quedara sin Mundial. Con esa idea emprendimos el viaje.

¿Infantino les recomendó ir al Tribunal Federal Suizo?



Fue vital, porque nos dio muchos ánimos, mucha esperanza en esta etapa de los minutos de descuento. Y si bien los abogados también habían visto una posibilidad en el Tribunal Federal Suizo, después de la conversación con el presidente Infantino, acudimos con los abogados en ese momento para armar la estrategia.

“Hoy que la familia de la selección está completa, tengo mucha confianza, como todos los peruanos, de que esta selección nos va a dar muchas alegrías”.

¿Cómo se enteraron de que Paolo jugaría el Mundial?



El jueves (31 de mayo) habíamos quedado con los abogados de que ellos nos iban a avisar a qué hora tenían la reunión con el Tribunal Federal Suizo, para acompañarlos a esa reunión. Entonces, nos llaman a eso de las 8:30 a.m. y nos dicen que habían sido notificados aceptando esa dispensa que Paolo había pedido para jugar el Mundial.

¿Cuál fue la reacción de Paolo Guerrero luego de ser habilitado para jugar el Mundial?



Con Paolo nos abrazamos, compartimos la alegría, él llamó a su mamá, doña Peta, y ella ya estaba atenta. Para mí fue una experiencia inolvidable. Pasamos días muy tensos, pasaban los días y no teníamos noticias de nada. Y encima se acortaba la fecha límite para dar la lista (de 23 jugadores que van al Mundial). Pero la esperanza y la fe nunca las perdió.

¿Es cierto que Guerrero le regaló una camiseta firmada a Gianni Infantino?



Paolo me da una camiseta firmada para el presidente Infantino y al día siguiente se la entregué. Infantino estaba feliz porque Paolo iba al Mundial, él ya se había enterado por las noticias y Paolo le agradece al presidente Infantino en un comunicado porque allí empezó nuestra decisión de esta lucha.

¿Por qué al inicio de este proceso Paolo sintió que la FPF no lo apoyó?



Paolo no dijo eso, creo que eso lo dijo la mamá, quien, por la situación difícil que atravesaba su hijo, dijo algunas cosas, pero de eso ni hablamos. Eso quedó allí nomás. Pero había cosas en las que no podíamos hacer nada, estábamos impedidos de actuar, podían haber sancionado a la FPF e incluso podíamos haberlo afectado, pero sí lo hemos apoyado en las cosas que sí se nos permitía.

“Se ha solicitado esta dispensa de manera cautelar solo para que Paolo juegue el Mundial. Ahora sus abogados están trabajando en el tema de fondo”.

¿Concibe el futuro de la selección sin Ricardo Gareca?



Nosotros tenemos mucha confianza en que vamos a poder renovar con el profesor Gareca. Esperamos que pueda renovar.

¿Lo ha notado con intenciones de quedarse cuatro años más al frente de la bicolor?



Él ha armado esta selección, él ha hecho posible la participación de esta gente joven, así que tenemos mucha confianza en ese sentido.

Hay muchas selecciones y clubes que le han puesto el ojo a Gareca por su trabajo en la selección. ¿Eso le preocupa?



Tienen mucha razón y mucho mérito. Enhorabuena, él se lo ha ganado, pero nosotros, como federación, estamos preparados para competir con otros países.

¿Le preocupa que las expectativas de la gente sobre la participación peruana en el Mundial sean muy altas?



No, todo lo contrario. Esto es pasión, que lo disfruten, porque se lo merecen después de 36 años. Esto es algo que no se puede volver a repetir, no podemos esperar otros 36 años para volver a ir a un Mundial, estamos trabajando en un plan a largo plazo en menores para que nuestra selección esté presente en todos los mundiales.

AUTOFICHA

- “Mi nombre completo es Edwin Oviedo Picchotito, soy natural de Urcos (Cusco) y tengo 45 años. Soy empresario y dirigente de fútbol. Estoy al frente de la FPF desde 2015. Antes fui presidente del Juan Aurich de Chiclayo, que logró el campeonato nacional en 2011 tras ganarle en la final a Alianza Lima”.

- “Le agradezco a la selección por que, al estar al frente de la FPF, me dé esta oportunidad de vivir estos momentos de alegría. La gente está agradecida. En todos los partidos hemos sentido ese cariño de la gente y eso es algo que los jugadores valoran muchísimo”.

- “Como dirigentes, siempre hemos sido respetuosos de la parte deportiva, pero sí tenemos mucha confianza de que la selección hará un buen papel en el Mundial de Rusia. Ellos están yendo a competir, van a dejar todo en la cancha. No hay cosas imposibles cuando todos estamos unidos”.