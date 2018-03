Eddie Fleischman: "Perú ha confirmado que está para plantarse ante cualquiera"

La selección peruana culminó con dos triunfos históricos, ante Croacia e Islandia, los amistosos de preparación de cara al Mundial, y el hincha, con todo el derecho del mundo, está más que ilusionado. En este marco, Eddie Fleischman , uno de los periodistas deportivos más experimentados del medio y que va en camino a cubrir su sexta Copa del Mundo consecutiva, nos da sus impresiones de lo que dejó el periplo peruano por Estados Unidos.

¿Cuáles son las sensaciones que dejan estos dos partidos?

Vimos un equipo que empieza a adquirir mayor madurez, que tiene bien aprendido un libreto que todavía debe seguir perfeccionando. También deja un equipo al que hay que tomar con pinzas, pues debemos entender que los partidos amistosos no son iguales a los partidos por los puntos, pero queda la sensación de que vamos por un buen camino.

¿Crees que la expectativa de lo que pueda hacer Perú en el Mundial debe cambiar a raíz de estos partidos?

La expectativa del hincha siempre será la mayor. Pero algo que pensaba y sigo pensando es que si Perú clasificó en una Eliminatoria sudamericana compitiendo y ganándole a Uruguay, a Ecuador y Paraguay de visita, entonces por qué no pensar en ganarle a Dinamarca y Australia o en hacerle un buen partido a Francia. Lo que han hecho estos partidos es confirmar que Perú está para plantarse ante cualquiera.

¿En qué se debe enfatizar y qué se debe corregir de cara a los tres amistosos restantes y para el Mundial?

Todavía hay algunos problemas defensivos. Creo que podemos corregir la intensidad a la hora de marcar. Islandia nos complicó porque comenzaron a lanzar centros y Perú no defendió bien. En el complemento mejoramos porque tuvimos más la pelota, pese a que la circulación no siempre fue buena y ese es otro punto a mejorar. Un punto importante fue la contundencia del equipo. En estos dos partidos hemos hecho cinco goles y eso siempre es bueno.

¿Qué fue lo que más te sorprendió de estos amistosos?

Lo positivo fue que dimos la sensación de que en la mayor parte de ambos partidos hemos tenido el juego controlado. Incluso cuando Croacia tuvo un jugador más, quedó la sensación de que no nos dañó. Y ante Islandia, el segundo tiempo fue de un control total de Perú. A diferencia de otras selecciones de Perú, que se ponían adelante en el marcador y te quedaba esa sensación de que nos empataban o nos volteaban, esta selección demuestra ser solvente, capaz manejar el marcador.

¿Qué jugadores te hubiese gustado que tengan más minutos?

Me hubiese gustado ver desde el principio en algún partido a Cristian Benavente, también a Beto da Silva. Hay ciertos jugadores, como es su caso, que algunos periodistas quisimos ver más, pero también es probable que Gareca tenga ya su decisión tomada con respecto a ellos.

Benavente es siempre protagonista, juegue o no. ¿Qué opinas sobre los comentarios que indican que no le pasan la pelota porque hay una ‘argolla’ en la selección?

La gente que hace ese tipo de comentarios en redes no suele analizar la situación en general. Además, hacer ese tipo de afirmaciones hace que se ponga en tela de juicio el criterio y la justicia de Gareca, y yo creo que él se merece que confiemos en su criterio. Tengo clarísimo que Gareca busca lo mejor para la selección y si él considera que Benavente no debe estar en el plantel, entonces hay que respetar su decisión. Creo que él es consciente de que no ha terminado de acoplarse a esta selección, pero tampoco podría descartar que lo lleven al Mundial. Por ejemplo, qué pasa si Loyola no convence a Gareca como sustituto de Trauco, entonces podría retroceder a Yotún como lateral, bajar a Flores como ya lo hizo y entonces tienes un puesto para Benavente. No tengo una posición sobre si debe o no ir al Mundial, pues esa es decisión de Gareca y yo respaldo lo que diga, ya que es la persona con más información sobre sus jugadores.

Después de lo visto, ¿crees que Pizarro tiene lugar en este equipo?

Hoy Pizarro no tiene lugar en esta selección. No tiene el ritmo de competencia necesario para estar y es difícil que esa situación cambie de acá al Mundial. Tendría que hacer grandes partidos entre abril y mayo, meter goles, estar en plenitud física. Pero como en el caso de Benavente, confío en lo que decida Gareca. Ahora, sentimentalmente, me parecería lindo que un jugador de su trayectoria pueda cerrar su carrera en un Mundial, pero nunca en desmedro del nivel que pueda tener la selección.

¿Cuánto más puede dar esta selección con Guerrero en el equipo y quién debería salir cuando regrese al equipo?

Perú puede crecer mucho más con él en la circulación de la pelota. Guerrero es un jugador que la cuida, da respiro al equipo y participa más en el juego. Será un lindo problema ver cómo hace Gareca para ubicarlo, ya que puede usar a Tapia y Flores o Tapia y Yotún. Si es la primera opción, Carrillo puede ir por un lado, Farfán por el otro y Cueva detrás de Paolo. Si es la segunda opción, podrían ser Carrillo y Flores por los lados y quizá Farfán o Cueva detrás de Guerrero. Será un problema saludable para Gareca.

Gareca ha mencionado que tiene en gran porcentaje su lista al Mundial. ¿Quiénes crees que están en duda para el ‘Tigre’?

Debe tener fijos al menos unos 20 o 21 jugadores. Creo que primero debe estar esperando lo que ocurra con Guerrero y ahí puede tener dudas con Da Silva. También podría no estar seguro con respecto a Loyola, Peña o Benavente. Creo que son fijos los tres arqueros y todos los que jugaron estos dos partidos. Polo es duda para muchos, pero a Gareca le gusta mucho y creo que podría estar. Abram creo que podría ir en lugar de Loyola, o tal vez no va ninguno y lleva a Benavente pensando en que Yotún también puede ser lateral izquierdo.

AUTOFICHA

* “Soy director de Fulldeporte.pe, integrante de Fox Sports Radio, que comienza el 23 de abril. Además estoy en Latina, donde conduciré desde Rusia mi sexto Mundial. Desde Francia 98 en adelante he estado en la cobertura de todos los mundiales. Estuve en los JJ.OO. de Atlanta 96, Atenas 2004, Pekín 2008”.

* “También cubrí la Eurocopa de Naciones de Inglaterra 1996, Grecia 2004, Austria y Suiza 2008, Polonia y Ucrania 2012. Además estuve en los mundiales Sub 17 en Perú en 2005 y en Corea del Sur en 2007, y en el Mundial Sub 20 en 2005 en Holanda”.

* “Cuando estuve en el debut de los ‘Jotitas’ en el Mundial, el estadio estaba vacío y se me puso la piel de gallina al escuchar el himno nacional. No me quiero imaginar lo que será cantar el himno en un Mundial, a estadio lleno. Si así nos emocionó la Eliminatoria, difícil imaginar lo que sería un buen papel de Perú”.