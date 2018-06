Cristian Benavente si bien no podrá estar en el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana , aseguró que, al igual que todo el país, espera que la bicolor tenga un buen papel en el certamen.

“Lo que queremos en todo el país, por encima de lo individual, es que Perú después de tanto tiempo lo haga muy bien en el Mundial, que estoy seguro que así va a ser”, expresó, en diálogo con RPP.

El ‘Chaval’ al ser consultado sobre si tuvo esperanzas de estar en la lista final de convocados, respondió con un contundente “sí, claro”; sin embargo, considera que el ‘Tigre’ escogió muy bien al grupo.

“( Ricardo Gareca ) ha elegido a su grupo que muy bien merece estar ahí y lastimosamente no se me dio estar dentro del grupo porque el grupo está bien hecho. Los resultados se dan. No creo que hubiera sido oportuno hacer un cambio si el grupo está muy bien, aseveró.

CASO PAOLO GUERRERO

Cristian Benavente aplaudió la decisión del Tribunal Federal Suizo de permitir a Paolo Guerrero disputar el Mundial Rusia 2018 .

“Yo creo que fue una alegría para todo el país porque es el capitán de la selección y después de tanto tiempo lo merece (…) Lleva muchos años peleando por eso y hubiera sido una pena que no esté (en el Mundial)”, sostuvo.