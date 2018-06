Chile se verá las caras este lunes (EN VIVO ONLINE 1:00 p.m.) frente a Serbia en el Stadion Graz-Liebenau por un nuevo amistoso internacional.

La 'Roja' saldrá al campo de juego con la consigna de llevarse el triunfo frente a su rival de turno en esta fecha FIFA .

Los dirigidos por Reinaldo Rueda llegan al compromiso de mañana tras haber caído frente a Rumania por 3-2 en el Estadio Sportzentrum Graz, en Austria.

El estratega dispuso media docena de cambios para este segundo desafío, en el que no contará con Gary Medel ni con el delantero del Benfica Nicolás Castillo, expulsado en el encuentro con los rumanos.

Erick Pulgar será el sustituto de Medel en la línea de contención, mientras Ángelo Henríquez comandará el ataque chileno en lugar de Castillo.

Rueda decidió que Enzo Roco reemplace a Igor Lichnovsky y Miiko Albornoz a Sebastián Vegas en la defensa, y Junior Fernandes estará en la zona de creación en lugar de Martin Rodríguez.

La sexta novedad estará en el arco, donde Gabriel Arias, nacido en Argentina, debutará con la 'Roja', en reemplazo de Gonzalo Collao, pues Rueda desea probar al máximo de jugadores en esta etapa de trabajo.

"Tengo que preparar al equipo para el (Mundial) 2022. Si ahora a Collao, a Díaz y a todos los jóvenes no los fortalecemos, no los respaldamos, no los dejamos equivocarse y no les damos minutos, no será fácil", dijo hoy el técnico en una rueda de prensa en Graz, según consigna la agencia EFE.



Serbia, que se prepara para su próxima participación en el Mundial Rusia 2018 , espera conseguir el triunfo frente a Chile para la alegría de su hinchada.

EN VIVO ONLINE | HORA: 1:00 p.m.