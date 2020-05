El futbolista chileno Arturo Vidal es ídolo en su país y así lo demuestra que le hayan dedicado toda clase de reconocimientos. Por ejemplo, ahora último, un artista le dedicó una verdadera obra de arte: le hizo una impresionante escultura de cera que ha acaparado la atención en la vecina nación sureña.

El autor de esa estatua de cera responde al nombre de Rómulo Aramburú, quien no hace mucho dijo que ya no volvería a dedicarse a la escultura. ¿La razón? Recibió duras críticas por los personajes que creó para el Museo de Cera de Las Condes. “Tal vez no me dedique más a la escultura. Están matando a un escultor chileno”, había expresado en su oportunidad.

Afortunadamente cambió de opinión y su nuevo proyecto era más que ambicioso: retratar a la figura del FC Barcelona. Y vaya que el resultado fue mejor de lo esperado: la obra retrata casi a la perfección al ‘King Arturo’: incluso lo hizo con el dorso desnudo, mostrando los muchos tatuajes del futbolista.

“A veces es mejor sacar un personaje bien que hacer 30 o 40 mal hechos”, declaró Aramburú a 24 Horas Deportes de Chile. En esa misma charla con el programa periodístico, el artista contó que la escultura de Vidal le demandó dos meses de arduo trabajo. “Me falta cerca del 20% para finalizarla”, apuntó.

El autor de esa sorprendente obra es el escultor Rómulo Aramburú

Va por más

El escultor también comentó que esta no será la primera vez que realice una escutura de cera de un seleccionado de su país. En carpeta tiene a otros jugadores de ‘La Roja’. Lo hará, dijo, como una forma de gratitud por haberle dado a Chile dos Copa América de forma consecutiva.

“Viene Alexis. Me lo han pedido mucho al ‘Príncipe’, Charles Aránguiz. Al ‘Pitbull’ (Gary Medel) me gustaría hacerlo con las vendas... A Bravo... Me hubiese encantado trabajar con la ANFP”, indicó Aramburú. “Me encantaría que Vidal lo viera (su escultura), en una de esas me apoya”, añadió el artista que en el pasado también hizo una estatua de cera del presidente Sebastián Piñera.

