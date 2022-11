La británica Dua Lipa es una de las cantantes del momento. A su vitrina de premios le ha sumado logros simbólicos como presentarse exitosamente en el Super Bowl, una final de Champions League o en la gala de los Oscar. La colombiana Shakira también tiene su nombre resonando en todo el mundo, siendo considerada como la reina del pop en español. Con una carrera consolidada, la barranquillera suele hacer sold out en los estadios y auditorios más importantes del mundo. Por su parte, el músico británico Rod Stewart, con éxitos globales como “I Don’t Want to Talk About It” o “Da Ya Think I’m Sexy?”, es una leyenda de la música. A sus 77 años, el rockero continúa vigente.

¿Qué ha unido últimamente a estas tres estrellas de la música? Las tres recibieron propuestas millonarias o estuvieron voceadas para participar en la inauguración de la Copa del Mundo Qatar 2022, que se inicia mañana. Una oportunidad única, el sueño de muchos artistas.

Sin embargo, los tres rechazaron participar. Dijeron no sin titubear.

La decisión se debió a la polémica que existe en torno al país organizador. Qatar, desde hace mucho, es acusado de ser una nación donde no se respetan los derechos humanos, principalmente el de las mujeres y de la comunidad LGTB. “Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, mencionó Dua Lipa en un comunicado. Stewart fue más claro. Aseguró que le llegaron a ofrecer hasta un millón de dólares por cantar en el evento; sin embargo, tenía claro que “no estaba bien ir”.

Lo más probable es que a estas alturas la organización ya haya encontrado reemplazantes a los voceados; sin embargo, no habrán podido silenciar el eco de su negativa.

COPA DE DESCONFIANZA

Fue en 2010 cuando la FIFA eligió a Qatar como la sede de la Copa del Mundo 2022. El país se impuso a las candidaturas de EE.UU., Corea del Sur, Japón y Australia para convertirse en la primera nación árabe en albergar el torneo. Meses después, el país fue acusado de haber sobornado a funcionarios de la FIFA para definir su elección, aunque la investigación no prosperó.

Pero la idoneidad de Qatar se ha seguido cuestionando en todos estos años, sobre todo por las dificultades que conlleva realizar la Copa del Mundo en un país acostumbrado a altas temperaturas. Durante junio y julio, meses habituales del torneo, el calor suele alcanzar los 50 ºC. Para ello, en una jugada insólita, la FIFA resolvió trasladarla a noviembre y diciembre, donde el promedio es 25 ºC.

Muchas selecciones han caído recién en la cuenta de las verdaderas dificultades del cambio. Con la mayoría de los jugadores disputando sus ligas hasta hace unas semanas, muchos han llegado recargados físicamente o, peor aún, han quedado fuera por lesión.

MANO DE OBRA EN LA MIRA

Qatar, un país pequeño que apenas supera los tres millones de habitantes, planteó la creación de ocho estadios. En un principio quiso que estos recintos sean cerrados y con aire acondicionado, pero pronto se desestimó el proyecto. Pero eso no detuvo la construcción de grandes recintos modernos. El problema surgió con la mano de obra. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch acusaron al país de maltrato a los trabajadores extranjeros que participaron de las construcciones. Amnistía ha calificado el torneo como “La Copa Mundial de la vergüenza”.

Una investigación del diario británico The Guardian estimó que 6,500 trabajadores migrantes provenientes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han muerto desde que se iniciaron los trabajos. El medio británico precisó que los certificados de las muertes no dieron mayores detalles sobre las ocupaciones de los trabajadores; sin embargo, se cree que ellos habían laborado en la construcción de los estadios en jornadas laborales extensas y bajo altas temperaturas.

RESTRICCIONES

Otra de las sombras del país anfitrión tiene a las mujeres como protagonistas. En la ley y en la práctica, las cataríes son víctimas de discriminación, subyugadas al sistema de tutela masculina. Por ejemplo, tienen que pedir permiso al padre, al esposo o hermano, sobre decisiones como casarse, estudiar o trabajar. También aplica para otras actividades, como ir a un control ginecológico. Estas restricciones violan, incluso, lo establecido en la Constitución del país y el derecho internacional.

Por otro lado, la homosexualidad en público es considerada ilegal en Qatar y las personas LGTB son usualmente detenidas o maltratadas por las autoridades. Un informe de la Deutsche Welle indica que los hoteles locales rechazan a las parejas gays y que en la televisión se suelen hacer declaraciones homófobas que muchas veces ha significado amenazas de muerte.

Desde el gobierno y a raíz de la llegada de miles de personas al país, se han dado a conocer una serie de normas tienen que cumplir los hinchas extranjeros. Si bien podrán utilizar ropa de su elección, se les pide que se tapen los hombros y rodillas cuando asistan a lugares públicos, como museos. Asimismo, si bien está permitido usar trajes de baños en piscinas del hotel y playas, está terminantemente prohibido quitarse la camiseta en público. ¿Se podrán dar besos en público? Las normas no han especificado tal escenario, aunque las autoridades cataríes se han descrito como una nación conservadora donde “las demostraciones de afecto no forman parte de nuestra cultura”.

Ayer, a dos días del inicio del Mundial, el emirato musulmán prohibió la venta de cerveza en los estadios. Solo se podrá consumir bebidas sin alcohol. La cerveza solo estará permitida por la noche en los denominados Fan Fest. La decisión no ha hecho sino reavivar las tensiones y cuestionar el verdadero control que tiene la FIFA sobre su torneo.

Y la desconfianza se ha multiplicado también porque un reportero danés denunció esta semana que tres hombres, al parecer autoridades del país, impidieron violentamente que realice su trabajo. Todo quedó registrado en un video en el que se ve forcejear al hombre de prensa con estos agentes. El periodista se encontraba en la calle, pero, al parecer, necesitaba una autorización para grabar en esa zona en especial.

Razones sobran para mirar este mundial con recelo.

DATO:

- Otras figuras también han alzado la voz por la situación de Qatar, como el streamer Ibai Llanos o jugadores como Toni Kroos o Harry Kane. La selección de Dinamarca ha decidido jugar con una camiseta sin publicidad como protesta. Por otro lado, el exfutbolista Philip Lahm y el DT del Liverpool, Jürgen Klopp, también se han quejado.