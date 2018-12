El entrenador peruano Roberto Mosquera cerró el año con una gran campaña con el equipo Royal Pari, que quedó en el tercer lugar del torneo boliviano, a tan solo tres puntos del campeón San José.

De esta manera, logró clasificar a la Copa Sudamericana 2019 y jugará contra el Monagas de Venezuela.

Como se sabe, Mosquera es uno de los técnicos que siempre es riguroso en su trabajo y esta vez se animó a revelar cuál fue la técnica que utilizó para salir campeón con el Juan Aurich en 2014. Una de ellas fue sacar a siete jugadores del plantel.

"Yo estuve en camarines muy pesados y boté en Juan Aurich a siete personas que no hacían vida de deportistas. Los que no duermen, llegan con olor a trago, los que viven en un halo vacacional se fueron para afuera", dijo el estratega a un medio boliviano.

También Roberto Mosquera contó que el presidente del club chiclayano no estuvo de acuerdo con su decisión, pero se puso fuerte para lograr sus objetivos.

"El presidente me dijo a mí no me parece, y yo respondí que había que terminar con el contrato porque era el jefe de la parte deportiva y consideraba que había gente que ganaba mucho dinero, estaba distraída, tomando con mujeres, en la discoteca. Contesté, ¿se van ellos o yo? Se fueron y campeonamos (el torneo Apertura). El tipo que no tiene conducta se tienen que ir", agregó.



