Un sentido adiós. Juan Carlos Bazalar fue la mente maestra detrás de la hazaña del Molinos El Pirata . El equipo de Lambayeque, hoy, es conocido y jugará en Primera División el próximo año gracias al DT. Pero Bazalar no continuará en el cargo.

El ex jugador de Alianza Lima y campeón con Cienciano del Cusco de la Copa Sudamericana en 2003 llevó al Molinos El Pirata a campeonar la Copa Perú. El título le valió un cupo directo en el Descentralizado 2019.

Cuando el club consiguió el ascenso, Juan Carlos Bazalar mencionó que tenía planes de seguir en la institución.

"Existe un preacuerdo con la directiva para continuar en el cargo; pero, seguramente, llegando a Lambayeque conversaremos más tranquilos y definir todo", mencionó el estratega.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de los aficionado al conocer que Bazalar no seguirá siendo la cabeza del 'Pirata'. El técnico utilizó sus redes sociales para comunicar que los dirigentes no le renovaron contrato.

"Al no haber interés de la dirigencia actual por seguir contando con mis servicios, y no haber recibido ningún intento de comunicarse conmigo, me veo en la necesidad de dar un paso al costado y buscar un nuevo equipo que quiera contar conmigo, y tengo fe que alguno querrá contar conmigo", expresó Bazalar.