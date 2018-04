Mohamed Salah , atacante del Liverpool , vive un año de ensueño, al punto de ser por el momento la 'Bota de Oro' con 30 goles en la Premier League.

El delantero egipcio de 25 años ha sido uno de los principales artífices de la clasificación de los 'Reds' a las semifinales de la Champions League, despertando la ilusión de su hinchada.

Salah fue consultado sobre su ídolo y este no dudó en elegir al brasileño Ronaldo . "No hay mucho que decir. Él tiene todo, talento, trayectoria, dribbling", confesó.

El egipcio también indicó que le gustaría conocer al 'Fenómeno' en persona. "Me encantaría conocerlo, tengo miles de recuerdos de él en mi mente. No hay mucho más que decir. Lo amo como jugador y me gustaría conocerlo como persona", agregó.

Liverpool se medirá ante la Roma por las semifinales del certamen europeo y supondrá para Salah el encuentro con su ex equipo.