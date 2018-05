Mister Chip: el ingeniero apasionado que lo dejó todo por el fútbol [PERFIL]

Un buen día, Alexis Martín-Tamayo, más conocido en redes sociales como Mister Chip , decidió dejarlo todo por su pasión por el fútbol. Siendo ingeniero de telecomunicaciones, el español trabajó en un banco e incluso creó programas de modelos de riesgos en una empresa de préstamos. Pero su verdadera vocación era otra.

Con 44 años, Mister Chip se ha hecho de un nombre en el periodismo deportivo (sus más de 2 millones de seguidores en Twitter lo respaldan), profesión a llegó tarde, pero (se podría decir) llegó bien.

Su gran base de datos e información estadística le ha permitido calar en los corazones de los curiosos, esos que nunca hacen faltan y que siempre terminan siendo mayoría.

A sus padres no le gustaba el fútbol, pero esto no fue impedimento para que se forzara la relación que hoy Alexis tiene con el deporte rey. "Deben haber sido los únicos españoles que no vieron la final de la Copa del Mundo del 2010. Les da igual, es increíble", señala escéptico.

De pequeño, un amigo de su familia fue quien le enseñó lo que ahora es su pasión.

"Un hombre fue a la casa a cenar con mis padres y no sabía cómo hacer para pararse en medio de la comida para ir ver un partido. Me utilizó a mi como excusa y para que su mujer no lo molestara. Prendió un televisor en blanco y negro y me enseñó", bromea.

AMANTE DE LOS DETALLES

"No entendía el fútbol, no sabía nada. Veía los partidos y me aburría. No sabía que era el juego por banda o por qué se pasaban tanto la pelota. Al no entender el proceso, decidí tomar notas para divertirme. Tenía que documentarlo de alguna manera. Así empecé con esta historia", cuenta Martín-Tamayo, quien asegura que todo inició como un hobby.

Dicen que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Esto lo sabe perfectamente Mister Chip, quien llegó a Lima esta semana para presentar un proyecto a propósito del Mundial. Se trata de #OJOALDATOINTERBANK, el cual ofrecerá, en redes sociales, datos y cifras sobre la Copa del Mundo.

"Me gusta relacionar hechos que no tienen nada que ver con el fútbol con el propio fútbol. Una vez, se me ocurrió relacionar cuántas veces el Barcelona había jugado en medio de un cónclave papal (la elección del Papa). Descubrí que había jugado cuatro veces y siempre ganó por 4-0. Ese día, que jugaba ante el Milan y que también se definía la elección del Papa, volvieron a ganar por el mismo score. ¿Qué valor tiene esa estadística? Nada. No son más que una curiosidad. Son casualidades y precisamente es lo que más le gusta a la gente", cuenta el experto en datos y cifras deportivas.

Estudioso, calculador y amante de los detalles. Así es Alexis Martín-Tamayo o Mister Chip, el ingeniero español que convirtió su pasión en profesión.