Mister Chip dio este duro y acertado mensaje a Perú tras empatar con Nueva Zelanda

La selección peruana fue superior en el primer tiempo y eso nadie lo niega, pero dominar el balón no te hace ganar y eso lo tiene bien claro Mister Chip, quien no tuvo reparos en darle un duro mensaje a la blanquirroja.

"Perú se conforma con el empate para definir en Lima y creo que se equivoca. Cuando eres superior y regalas un partido le estás dando vida al rival", escribió el estadista en Twitter.

El segundo tiempo no fue mejor. Perú se dejó y no definió al arco pese a tener claras ocasiones de gol. Mister Chip lo calificó de "terrible" y no le faltó a la verdad.

"Muy decepcionante el segundo tiempo de Perú. Aún así, sólo 2 de 8 selecciones se quedaron fuera de la Copa del Mundo tras empezar una repesca con un 0-0 fuera de casa", agregó el estadista.

Tras este empate sin goles, Perú está obligado a ganar el miércoles en casa si quiere clasificar al Mundial 2018.