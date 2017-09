Mister Chip da sus probabilidades de que Perú llegue a Rusia 2018

Alexis Martín-Tamayo es más conocido como Mister Chip, el periodista deportivo español que se ha convertido en todo una referencia por sus acertados comentarios y por su gran base de datos de estadísticas en el fútbol y otros deportes.

Este lunes, Mister Chip respondió una serie de preguntas de sus seguidores a propósito de las Eliminatorias. Desde Perú, un seguidor le interrogó sobre las posibilidades de la bicolor de llegar a Rusia 2018.

@2010MisterChip De 0% a 100% Como ves las opciones de Peru de llegar a 🇷🇺 2018? — Erick Pinto Valdivia (@Raditz99) 4 de septiembre de 2017

La pregunta iba en relación a las opciones que tiene la selección peruana, que en la actualidad se ubica en el sexto lugar con 21 unidades, a dos de la quinta casilla y con tres partidos por delante: Ecuador (visita), Argentina (visita) y Colombia (Lima).

Mister Chip, como casi siempre, dio su respuesta con números.

Ahora mismo al 30% más o menos, pero vuelve a preguntarme si ganáis en Quito https://t.co/BSOiVGjfiW — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 4 de septiembre de 2017

No es la primera vez que el ingeniero de profesión se refiere sobre Perú y sus opciones de clasificar. Ya en mayo había indicado que no es posible que la 'bicolor' ocupe en los últimos años los casilleros de las Eliminatorias.

“En Perú hay una calidad tremenda y para nada puede estar metida en el grupo de Bolivia y Venezuela. No hay forma de que no clasifiquen a un Mundial. Me llama mucho la atención”, indicó aquella vez.

En otro momento también defendió todo lo logrado por el ex capitán de Perú, Claudio Pizarro.