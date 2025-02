Mirian Patiño, la 'garra' y el talento de Universitario

La de ayer fue una jornada inolvidable. Había clásico por la Liga Peruana de Vóley, y Alianza Lima, hasta ayer único equipo invicto del torneo, se imponía por 2-0 y se dirigía a una nueva victoria. Sin embargo, las 'Pumas' aún no estaban listas para bajar los brazos, y lideradas e inspiradas por la garra de Mirian Patiño, gestaron una épica remontada.

PUBLICIDAD

El 'partidazo' del día de ayer demostró que, cuando las cosas se complican, Universitario puede contar con sus hinchas. Y es que, justamente, la experimentada líbero peruana es, justamente, una hincha más. "Vestir la camiseta crema es lo más lindo que me pudo pasar", declaraba la número 10 el año pasado, al firmar con la 'U'. Si bien ha cosechado la gran mayoría de triunfos y títulos con la camiseta del Regatas Lima, Patiño es una de las jugadoras más identificadas con el club, que, sin duda alguna, tomó la decisión correcta al ficharla.

Por si no lo recuerda o conocía, Mirian se marchó de Regatas envuelta en polémica. Sus choques con el DT se hicieron públicos poco después de su salida, la cual, según dio a entender la hoy Puma, se habría dado debido a que en el club chorrillano consideraban que, a sus 34 años, ya no tenía mucho más por darle al equipo. "Las veteranas salvamos el campeonato", comentó Patiño al respecto, y vaya que el tiempo le viene dando la razón: tenga en cuenta que la del último clásico no ha sido su única actuación trascendental en lo que va de la temporada; es más, ante el Circolo Sportivo Italiano, encuentro previo al jugado contra Alianza, también había sido destacada como la mejor jugadora del partido.

El presente de Universitario es, definitivamente, alentador. Terceras en la tabla, únicamente detrás de San Martín y las 'Íntimas' (que mantienen una corta ventaja de 2 puntos por encima de sus comadres), están medidísimas en la carrera por el título, y cuentan con una líder que viene demostrando un nivel superlativo. La seis veces campeona nacional no solo le aporta identidad al equipo, sino también experiencia. Después de todo, la mejor forma de luchar por un campeonato es, lógicamente, con jugadoras que sepan campeonar.

PUBLICIDAD

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: