Su madre siempre le guardaba tréboles de cuatro hojas en el bolsillo derecho del saco ecuestre. Lo hacía para invocar a la buena suerte. Miranda, aún niña, a veces metía la mano al bolsillo para comprobar si estaban las hojas, en algunas ocasiones antes de competir, en otras cuando ya salía de la cancha. Así empezó, acompañada de los tréboles y de su madre. Hoy las hojas ya no están, pero su madre sí y no solo es su motor sino también su compañera en este deporte. “Ella quiere que sea la mejor”, me dice. “Y a veces me siento responsable de cumplir con ella”, agrega.

Miranda Orrego es jinete, especializada en equitación. Es la campeona de la Copa Aniversario Club Hípico Peruano 2021, organización fundada en 1936, que el fin de semana pasado celebró su aniversario. De padre arquitecto, también es ceramista formada en la Universidad Católica y lidera su propio taller, Pangea.

Posa frente a la cámara junto a Quincy, en medio de la cancha del club ubicado en el kilómetro 19 de la Panamericana Sur. Tiene 13 años y pesa 600 kilos. “Bravo, eres una estrella”, le dice al caballo mientras le da una manzana y lo besa. “Chau, gordo precioso”, agrega Miranda. Tiene 28 años y pesa 50 kilos.

-¿Cómo aprendes a ser jinete?

Aprendí en el Club Hípico Militar que está en La Molina, porque antes vivía por allá. Yo monto con mi mamá, ella montaba desde chiquilla. Y ella fue la que inculcó en mí el amor a los caballos. Mi abuela la llevaba a los caballos. Entonces, cuando falleció mi abuela, mi mamá tenía 15 años y dejó de montar. Y después de 20 años, cuando yo tenía 5, me llevaban a montar ponis y un día le dije a mi mamá que quería montar caballo grande. Por eso me llevaron al militar y mi mamá retomó los caballos, conmigo tuvo su segundo comienzo. Del militar vinimos para acá, al hípico.

-¿En qué momento eso que empezó jugando se tornó en una competencia?

Entre mis posibilidades, he tratado de ser lo más competitiva posible. He concursado afuera, en dos sudamericanos y dos copas internacionales. Además, puedes ser un súper buen jinete, pero si no tienes el caballo adecuado para saltar esas alturas, no puedes pues... Y conseguirte el caballo adecuado no es barato.

-¿Cuánto cuesta comprar un caballo y mantenerlo?

Por ejemplo, la hija de Steve Jobs tiene un caballo de millones de dólares. Claro, ella salta Panamericanos, lo top de lo top. Es como un carro o como un departamento.

-¿Hay que nacer para ser jinete? Porque se requieren ciertas condiciones físicas, ¿no?

Para carreras, mientras más ligera y chata seas, mejor, porque le das menos peso al caballo. Pero para salto, la lógica es un poco diferente. Los jinetes súper top tienen piernas muy largas, que les sirve para ‘agarrarse’ y controlar al caballo. Yo tengo a veces mucha dificultad cuando monto un caballo muy grande, porque no tengo la fuerza o cobertura suficiente para ‘agarrarme’ y controlarlo, porque usas las espuelas pues...

-También eres ceramista. ¿Eres consciente de que eliges actividades al margen de lo convencional?

Hasta hoy estoy buscando alguien que haga arte y que se dedique a los caballos (risas).

-¿Por qué escultura?

Porque es lo único que sé hacer (ríe). Toda mi vida he dibujado y pintado mucho. Mi papá es arquitecto y empezó a estudiar en los 80, cuando ser arquitecto era como ser pintor.

-En general, ¿en este mundo de la equitación qué te dicen de que seas escultora?

“Ay, qué bohemia eres” (cambia la voz y ríe). Me dedico a la cerámica, tengo mi taller, así me gano la vida. Vendos mis obras, doy clases. Hago más que nada piezas utilitarias. Y en esta temporada es difícil balancearlo con los caballos, porque a fin de año se vienen todos los concursos.

-¿Y por qué es especial la equitación?

La adrenalina es increíble, sentir el salto. Hay también un elemento de velocidad.

-¿Tiene que haber química con tu caballo?

No tiene que..., pero ayuda un montón, porque cuando confías en el caballo inevitablemente tomarás mejores decisiones, como en la vida. Eso, al fin y al cabo, te hace ganar, porque el caballo también te cree y confía en ti para usar su fuerza. Sí tiene que haber cierta simbiosis entre el caballo y el jinete.

-¿En la equitación la perfección está muy presente?

Sí. Una vez vi que un jinete dijo que cuando montas un caballo es como buscar la excelencia. Un error te puede costar todo. Cuantas veces me han dicho: “Oye, ese no es un deporte, el caballo hace todo”. Pero no es así, depende de ti.

-¿El caballo te enseña algo?

Hay que ser paciente. Es un ser vivo, no es un robot, todos los días no tiene el mismo temperamento, todos los días no tiene las mismas ganas de saltar. Eso te enseña que los caminos no son lineales, se tienen subidas, bajadas. Yo estaba puntera para ir a los Bolivarianos y mi caballo se lesionó, y no pude ir, fue triste, deprimente, era mi sueño. Y te enseña que eso no significa que seas peor, no te hace menos. Es normal tener altos y bajos. También me ha enseñado a entrar en paz.

-Pero se nota que tienes un temperamento fuerte.

Soy temperamental. Pero cuando entro a la cancha, apago todo eso y me concentro en lo que hago. Los caballos me enseñan que tienes que estar completamente presente en el momento. Somos privilegiados de tener esa conexión con un animal, el caballo es mi compañero de equipo. Cuando te ven y reconocen tu voz, no tiene precio.

- “Soy Miranda Orrego Gianella. Me pusieron Miranda porque mi mamá estaba viendo National Geographic o Discovery Channel o algo así y había una luna de Júpiter que se llamaba Miranda, y le gustó (risas). Tengo 28 años, nací en Lima. Estudié Escultura en la PUCP”.

- “Luego de terminar la carrera, me dediqué a mi taller de cerámica. Síganme en Instagram, donde estoy como pangea.pe, mi taller está en Surco, por la Embajada de Estados Unidos. Además, tengo hobbys y también me gusta la fotografía analógica. Y soy vegetariana”.

- “Y como mi enamorado es músico –toca en una banda que se llama Volcano, que tocan rock–, estoy metiéndome al mundo de la música de a pocos, estoy aprendiendo a tocar guitarra, estoy aprendiendo a cantar. Pero a esta edad es un poco complicado (risas). Y también dibujo”.

