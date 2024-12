"Que se quede tranquilo": Ministro de Economía desmiente remoción de Jean Ferrari de la 'U'

Este jueves 26 de diciembre, Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, sorprendió al anunciar en conferencia de prensa que la Sunat habría tomado la decisión de removerlo de su puesto. Sin embargo, José Arista, ministro de Economía y Finanzas, desmintió categóricamente dicha información.

"¿Cómo puede alguien dar por hecho un trascendido informal que haya recibido?", cuestionó Arista durante una conferencia de prensa.

Según el ministro, tras consultar con el superintendente de la Sunat, no existe ninguna resolución ni medida que confirme la remoción de Ferrari.

"Hasta donde se sabe, yo he consultado con el superintendente de Sunat, no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido, detrás de ese acceso a información sensible. Así que, que se quede tranquilo el señor Ferrari y que siga trabajando por el bien de la 'U'", añadió el titular del MEF.

