A los 58 años, MIKE TYSON VUELVE AL RING POR UNA AYAHUASCA

A lo largo de su exitosa carrera sobre el ring y su delictiva vida personal dentro de calles y bares, Mike Tyson ha sido acusado -e inclusive ha admitido- de haber ingerido infinitas sustancias alucinógenas, pero nunca había sido relacionado con el ayahuasca, hasta ahora.

Y es que esta milenaria bebida amazónica, patrimonio cultural del Perú, fue la promotora de que el polémico ‘Chico Dinamita’, ahora con 58 años, volviera a ponerse los guantes y a prepararse para subir al ring tras casi dos décadas de su retiro como boxeador profesional.

Este brebaje ancestral fue tan fuerte que hizo que hasta la propia Netflix se animara a incursionar, por primera vez desde su fundación, en las peleas pugilísticas y lo hará en exclusiva desde el AT&T Stadium, en Arlington, Texas, Estados Unidos, este viernes 15 de noviembre.

¿Pero cómo comenzó todo esto? Pues con un fuerte shot de ayahuasca ingresando por la garganta del hoy retador (pero antes youtuber) Jake Paul, quien hizo un viaje psicodélico por su verdadero “yo”, buscando respuestas y las encontró: en su visión, apareció Mike Tyson.

“Era como si ya hubiéramos peleado o fuéramos a hacerlo, no lo sé, pero esa fue la sensación que tuve”, contó el aventurero en la miniserie ‘Countdown: Paul vs Tyson’ de Netflix, y luego agregó que “vi a millones de niños mirándonos por TV. Fue como un efecto mariposa”.

Un día después de conocer la estratósfera y volver, el audaz joven de 27 años puso en marcha su sueño y decidió convertirse en retador: consiguió el número del hombre de acero y lo llamó. “Hablé con Mike y él estaba como ‘me encanta la idea, es increíble. ¡Vamos a hacerlo!’”.

Y así, el influencer transformó su viaje astral en la pelea de box más esperada del año y, definitivamente, en la más difícil de su corta carrera dentro del cuadrilátero, donde ya ha ganado 9 veces, pero también cayó 1, justo en su primera lucha no amateur (profesional).

Volviendo a Mike Tyson, que le lleva 31 años a Jake Paul, mencionó estar en plenitud física, aunque una reciente foto suya evidenció una protección en la rodilla. De ser grave y de no permitirle pasar los exámenes, la justa pasaría de “profesional” a “exhibición”, pero igual se disputaría.

Tyson vs Paul: Reglas de combate

Imaginando al 100% la resistencia de sus dos rodillas (la derecha usa rodillera y la izquierda pasó por cirugía), el ‘Chico Dinamita’ volverá a entrar al ring en una lucha distinta, pero profesional. Las reglas de combate no serán las mismas, tal vez, por la inexperiencia del youtuber y la edad del expugilista.

La lucha será en la categoría de ‘pesos pesados’ (primera vez para Jake Paul) y se extenderá hasta por ocho asaltos, siempre y cuando uno de los dos no caiga antes por un estrepitoso kock out (K.O.). Además, cada ronda no durará los clásicos tres minutos, sino tan solo dos.

“Quería los rounds más cortos para tener más acción. Así pelearemos más”, explicó Mike Tyson. Y no solo eso. Otra singularidad para esta pelea será que los guantes pasarán de 10 a 14 onzas (más grandes y acolchados), similares a los que se usan en los entrenamientos, aunque no podrán usar cascos.

