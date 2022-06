Mike Tyson se convirtió en tendencia en abril luego de que se hiciera viral un video en donde se le observó golpeando a un sujeto en un avión. Esta semana, casi dos meses después, el excampeón de los pesos pesados de boxeo admitió que se equivocó al golpear a esta persona luego de que esta lo molestara.

“Normalmente soy bueno en estas situaciones”, afirmó el exboxeador en el programa del presentador Jimmy Kimmel. “Me equivoqué, eso nunca debería haber sucedido. Ese soy yo en mis etapas de muchacho primitivo”, agregó.

“No debería haber hecho eso, pero estaba irritado, cansado, drogado y enojado”, reveló. “No quiero lastimar a nadie”, concluyó.

Esta fue la primera vez que ‘Iron Mike’ habla de forma pública sobre el violento altercado. “Me dijeron que no levantarían cargos. Me estaba molestando. Me había tomado fotos con este hombre. Yo ni siquiera debería viajar en aviones públicos”, aseveró.

A mediados de abril se hicieron públicas unas imágenes en las que se veía al excampeón golpeando repetidamente la cara de un pasajero sentado detrás de su asiento, que, según los testigos, lo estaba molestando al intentar entablar una conversación con él.

Mike Tyson golpea a hombre ebrio en el avión | VIDEO: TMZ

En el video se aprecia que, antes de la agresión, el pasajero estaba de pie sobre el asiento de Tyson, agitando los brazos y hablando de forma expresiva. Cuando el exdeportista se hartó de su comportamiento, le pidió que dejara de fastidiarlo. Sin embargo, el pasajero no le hizo caso, después de lo cual Tyson se dio la vuelta y empezó a propinarle puñetazos.

VIDEO SUGERIDO

Hablemos con la psicóloga Antonella Galli sobre la idealización de la belleza y nos brindara algunos consejos.