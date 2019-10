Corría tabla en una isla de Filipinas y una ola de dos metros lo aplastó. Le palanqueó la rodilla. Pensó que se había roto el hueso y pidió auxilio. Entre cuatro personas lo sacaron del agua cargado. Para llegar a Lima tomó cinco aviones. El diagnóstico fue rotura de meniscos. A los dos meses y medio, en 2018, ya estaba corriendo. “Lo he dado todo por el Perú”, afirma y acota que le falta cumplir el sueño de entrar a la élite del surf mundial.

Antes de aprender a caminar ya sabía nadar. Dice que nació en Punta Hermosa: de la clínica limeña lo llevaron al balneario del sur, donde vive. Su madre fue subcampeona nacional de Morey y el padre está vinculado con el surf desde siempre. A los 12 años participó en su primer campeonato. Dos años después firmó su primer contrato con una marca. Y a los 15, cobró su primer sueldo, un cheque de 200 dólares. Su padre le recomendó que no lo cambie, que lo guarde como un recuerdo. La mamá se opuso. Le hizo caso a ella y lo usó para invertir en su carrera. Miguel Tudela es el mejor peruano en el circuito profesional mundial, ocupa el puesto 49.

Llega de civil. Polera y zapatillas azules, gorra y jean grises. Todos con las marcas de sus auspiciadores. Hace unos días, llamó la atención porque a través de las redes sociales alertó sobre el estado del surf en el Perú. Sentados frente a la playa Punta Roquitas, en Miraflores, escuchamos cómo el mar azota con sus olas.

¿Por qué dices que el surf está en riesgo?

Por la denuncia de una persona completamente externa a la tabla, a quien los deportistas no conocemos. Hizo una denuncia sobre una actualización de estatutos. Lamentablemente, la federación no logró hacer este cambio, pero la sanción es una exageración: inhabilitar a los dirigentes por dos años, cuando es un tema que se puede solucionar en 15 días.

¿Y cómo afecta eso al deporte?

Si inhabilitan a estos dirigentes, la federación se va a parar. Y al pararse, se corta todo tipo de presupuesto y nosotros venimos preparándonos para el Mundial ISA de 2020, que es el último clasificatorio que tenemos para Tokio 2020. Somos doce que estamos intentando prepararnos para pelear los cupos.

¿Qué tiene que pasar para que esto se solucione?

Pedimos que la sanción se haga efectiva luego de las olimpiadas o que dejen que la directiva acabe su ciclo, se renueve y la próxima directiva regularice los estatutos. La federación con la que hemos venido trabajando ha hecho un súper papel, se ven los logros. Este problema no debe afectar a los deportistas.

¿En qué parte del proceso está el tema?

El veredicto debió salir ayer (al cierre de esta edición, no había novedades).

Si ocurre, ¿qué se viene?

Es un proceso que toma tiempo y la federación estaría paralizada por lo menos unos tres meses. Depende del Consejo de Justicia y Honores del Perú. Mi llamado fue porque luego de los logros tan grandes en los Panamericanos, veo a un montón de gente renunciando o siendo sancionada. En vez de aprovechar este momento y crecer, veo gente que está intentando destruir eso.

Más allá de este tema, ¿qué falta hacer por deportes como la tabla para crecer más?

El IPD nos ha dado una buena suma de dinero y la federación lo está usando de la manera perfecta. Hemos tenido entrenamientos con profesionales top del mundo. En eso nos tenemos que enfocar.

Miguel Tudela, tablista de 24 años.

Miguel, noto que tienes una vena social. Repasemos: está el niño al que enseñaste a surfear, promoviste labores de limpieza en Punta Rocas luego del huaico de 2017 y ahora alertas sobre el momento del surf. ¿De dónde viene?

Me encanta ayudar y siempre que pueda lo haré. Al final, un deportista tiene que asumir su rol.

¿Cuál es el rol del deportista?

Te vuelves una imagen para los demás y el deporte está hecho para crear vínculos en la sociedad. Representas a un pueblo, a tu familia y amigos. El reciclaje y la limpieza de playas es una retribución a mi mar, que me ha dado todo lo que tengo ahora.

¿Somos responsables con el planeta?

Para nada. Me da pena ver todos los días gente tirando basura en la calle. Me gustaría parar a la persona y decirle: “¿Llegarías a tu casa y tirarías la envoltura en el piso de tu sala y la dejarías ahí?”. La calle es tu hogar.

¿En Lima valoramos que vivimos frente al mar?

No. Te vas un kilómetro más allá y ves camiones tirando basura al mar. Los peces se comen eso y tú te comes el pez. Es un círculo.

¿Somos realmente privilegiados de tener la Costa Verde?

Totalmente. Somos la única capital, por lo menos de América, con esa condición. En vez de aprovechar el mar, lo destruimos.

Prácticamente naciste en el mar. ¿Tus padres fueron decisivos para que seas tablista?

Ellos nunca me presionaron. Me dejaron ser, crecer y decidir por mí mismo. Me encantaba el fútbol, llegué a competir en Adecore. Pero la tabla pudo más.

¿Por qué se impuso la tabla?

Por la naturaleza y que en el mar nunca es nada igual.

Sin embargo, en el último tiempo las lesiones te han perseguido. ¿Hoy cómo estás?

Tengo un ligamento menos, pero ya no tengo dolor en la rodilla.

¿Qué te falta?

El sueño de todo tablista: entrar al WCT y ser el primer peruano en la historia, en el lado masculino, de pelear un título mundial. Eso le debo a mi país.

¿Qué le ha dado el surf al Perú?

Sofía Mulanovich empezó la explosión del surf en el Perú. Gracias a ella hoy en día se puede vivir del surf. Empezó una revolución y hoy en día intentamos seguir sus pasos. Y ahora vamos por esa medalla olímpica en Tokio 2020.

AUTOFICHA:

-“Soy Miguel Tudela Chiozza. Nací el 26 de diciembre de 1994. Fui como un regalito de Navidad (risas). Tengo 24 años. El año en que decidí si estudiaba o no, fue mi mejor año hasta el momento en mi carrera deportiva. Entonces, se tomó la decisión de dedicarme a la tabla”.

-“De los logros más importantes que tengo son haber sido campeón bolivariano, campeón sudamericano, campeón mundial por equipos tres veces, cuarto del mundo en el Mundial ISA Junior en Perú. Ahorita estoy en el puesto 49 del mundo en la WQS”.

-“El fin de semana me voy a Hawái a pelear el primer campeonato tres mil y luego vienen los dos campeonatos más importantes del año que también serán en Hawái. Nos vamos un mes y medio y vamos a dejar todo en la cancha a buscar los 20 mil puntos que nos dan la clasificación al WCT (top 34)”.