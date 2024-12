Miguel Araujo reveló lo que dijo Paolo Guerrero previo al duelo ante Argentina: “Fue un baldazo de agua fría”

La selección peruana se encuentra en una serie crisis de resultados en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, evento al que Perú está cerca de quedar fuera debido, entre muchas razones, la poca efectividad de cara al gol. Uno de los señalados es el histórico Paolo Guerrero.

En el último duelo por las clasificatorias ante Argentina, partido en que la blanquirroja cayó por 1-0, se hizo evidente la falta de poder en ataque de la selección. El 'Depredador' casi no creó peligro en área contraria y quedó en entredicho su titularidad. Sin embargo, esto iría más allá.

Miguel Araujo, defensor de la selección nacional, contó lo que dijo Guerrero al equipo previo al encuentro ante la albiceleste, afirmando que estaría cerca de dar un paso al costado en el equipo nacional.

“A nosotros en la charla interna nos dijo algo así, nos cayó como un baldazo de agua fría porque es nuestro referente, es nuestro ídolo, nos cayó frío esa noticia. No sé si un jugador se prepare para el retiro, me imagino como Paolo transpira fútbol”, declaró para Radio Ovación.

Esto coincide con lo dicho por el propio delantero nacional, quien dejó entrever que el duelo ante Argentina era el último que disputaría defendiendo la blanquirroja.

“Yo no sé lo que vaya a pasar el próximo año. Mis compañeros creo que han hecho un gran trabajo y solo tengo agradecimiento a ellos. Sobre mí no sé. Es posible, es posible que sea mi último partido oficial con Perú, pero no soy cobarde. No voy a abandonar el barco y estaré aquí para lo que el profesor me pida. Quiero mucho a mi país y a esta camiseta”, comentó tras la derrota de la selección.

A Perú, dirigido por Jorge Fossati, le quedan seis partidos para tratar de revertir la situación tan mala que atraviesa: está en el último lugar con apenas 7 puntos conseguidos de 36 posibles, a 6 unidades del puesto de repesca internacional.

