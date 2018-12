Miguel Ángel Russo sobre su estilo de juego:"El esquema me lo dan los jugadores"

El argentino Miguel Ángel Russo , nuevo técnico de Alianza Lima , se refirió al estilo de juego que le gusta plantear en sus equipos.



"No tengo un esquema base. El esquema me lo dan los jugadores que tengo. No te sirven que todos tus jugadores sean rápidos o todos pausados. Hay que saber elegir y manejar los tiempos", dijo Russo en una entrevista en ESPN.



"El que logra pequeñas sociedades va ganando un terreno muy amplio en el armado del equipo, eso es muy importante. Cuando tienes potencial ofensivo, si no lo sabes alimentar es muy difícil", agregó el técnico argentino.

Con respecto al cáncer que sufrió, Miguel Ángel Russo contó: "Yo vivo a pleno, no me cambia lo que me pasó, sí me deja en una posición en la que sí disfruto mucho más de mi familia, de mis amigos, de mi gente. El fútbol te lleva a tener una fortaleza".



