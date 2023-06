Posiblemente hasta que Lionel Messi no pise Miami para jugar su primer partido con la camiseta del Inter, en Cataluña aún crean posible su retorno al Barcelona, donde pasó sus años más felices en el fútbol. Junio ha sido duro para el hincha azulgrana que veía cerca el retorno de su ídolo, pero el trago amargo llegó hace una semana, cuando la propia ‘Pulga’ confirmó que, a sus 35 años, ha decidido dejar París y volar hacia el sueño americano. Mientras tanto, en Miami, The Magic City, las entradas para los próximos partidos del Inter para este año ya se han vendido por completo. Todo forma parte de la revolución Lionel Messi, que, a pesar de no haber llegado aún a suelo estadounidense, ya viene dejando miles de dólares en caja.

Sobre la decisión de Lionel Messi de firmar por el Inter Miami se han tejido diversas teorías. Las más serias y coherentes sugieren que el jugador optó por ir a una liga de menor nivel, pero en serio crecimiento. Si bien es cierto que la Major League Soccer (MLS) es hoy por hoy un torneo que a nivel deportivo aún está lejos de las grandes ligas europeas y sudamericanas (está en el puesto 43, según el ránking 202 de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol), en cuestiones de marketing y espectáculo se ubica en los primeros lugares del planeta. A eso se ha sumado su poderío económico, que la ha destacado como una plaza tentadora para los mejores jugadores del mundo.

NEGOCIOS SON NEGOCIOS

Y Messi, a punto de cumplir 36 años, se convertirá en los próximos días en el jugador estrella de la liga. El Inter Miami negoció y le ganó al Barcelona la apuesta por el delantero. Terminó por convencer a la ‘Pulga’ de que la mejor decisión era irse a Miami. ¿Por qué?

Primero, lo económico. A Messi le ofrecieron tres años de contrato, con lo cual se asegura hasta el retiro. Pero el portal TyC Sports contó más detalles del acuerdo, como que la ‘Pulga’ tiene una cláusula de salida que le permitiría salir sin problemas en el segundo año. Otros medios deportivos, tanto argentinos como españoles, cifran su nuevo sueldo en aproximadamente 40 millones de dólares anuales.

Pero a ese salario se le añaden dos variables: un porcentaje de los ingresos por suscripciones de Apple TV, que posee los derechos de transmisión de la MLS y un porcentaje de las ganancias de Adidas, marca deportiva que patrocina a la MLS, a la selección argentina y a Messi. El acuerdo también incluye la posibilidad de comprar un equipo estadounidense cuando decida retirarse, tal como lo hizo David Beckham años atrás. Y no hay que olvidar que Estados Unidos será la sede de la Copa América en 2024 y el Mundial en 2026. No serán pocas las marcas que busquen al delantero como imagen.

Según estimaciones de La Vanguardia, el argentino cobrará el doble que sus 30 compañeros de equipo juntos.

Seguimos con lo deportivo. El diario argentino Olé explica que la idea del Inter es rodear a Messi de grandes figuras. Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets –excompañeros en el Barcelona— serían las nuevas contrataciones. Por ahora el equipo marcha entre los últimos lugares y por eso la llegada del entrenador Gerardo Martino también sería una prioridad.

Y a las condiciones deportivas se suman también las personales. A Messi le hubiese encantado un Last Dance con el Barcelona; sin embargo, debido a las circunstancias, Miami se presentó como la opción perfecta. La ciudad, visitada por la familia Messi en años anteriores, es también sinónimo de tranquilidad.

Messi espera unirse al Inter a partir del 1 de julio. En Estados Unidos ya están impacientes.

