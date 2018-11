Melgar vs. Comerciantes Unidos EN VIVO ver por la fecha 11 del Torneo Clausura por Gol Perú

Melgar vs. Comerciantes Unidos EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 11 del Torneo Clausura en el estadio Monumental de la UNSA, este jueves desde la 8:00 de la noche y por transmisión de Gol Perú. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Arequipeños vs. cutervinos, no tienen margen de error si quieren seguir con vida en la lucha por el título y la permanencia, respectivamente. Partidazo en la Ciudad Blanca que no se puede perder. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá puestos en el Descentralizado 2018.

En los últimos cuatro partidos, Melgar ha sumado 10 puntos que lo han llevado al primer lugar del Torneo Clausura y a colgarse el cartel de principal candidato para clasificar a la semifinal por el título nacional. Pero ahora se las verá contra un equipo en alza que lucha por no irse al descenso.

Comerciantes Unidos ha sumado 14 puntos de los últimos 21 en disputa y viene remando desde atrás por salvar la categoría y este choque ante Melgar pinta como el más complicado por el buen momento que atraviesa el equipo de Hernán Torres y su localía. Una derrota en Arequipa deja a los cutervinos a un partido de irse a la Segunda División.

El historial del Melgar vs. Comerciantes Unidos habla de tres empates consecutivos entre ambos equipos, por lo que a pesar de las diferencias en la tabla de posiciones se avizora un partidazo de principio a fin.