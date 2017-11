Paolo Guerrero no jugará los partidos de repechaje contra Nueva Zelanda, y como era previsible, los portales más importantes del mundo, y en especial de ese país, destacaron su ausencia.

El delantero peruano se sometió a un control antidopaje tras el partido con Argentina, y este arrojó un "resultado analítico adverso" a partir del cual la FIFA dictó su suspensión provisional por 30 días.

A continuación, veamos cómo informaron llos medios de Nueva Zelanda sobre el caso de Paolo Guerrero.



News Hub: El delantero peruano Paolo Guerrero se perderá la eliminatoria de la Copa Mundial contra All Whites después de dar positivo por sustancias prohibidas.



El capitán peruano Paolo Guerrero ha sido suspendido por 30 días por una violación de dopaje, y no figurará en el desempate intercontinental contra los All Whites.



El jugador de 33 años dio positivo luego de su empate sin goles ante Argentina el mes pasado.

NZ Herald: El delantero estrella del Perú Paolo Guerrero no pasa la prueba de drogas, se perderá el juego All Whites.



Una gran bomba ha golpeado a Perú una semana después de la etapa de apertura del desempate intercontinental contra los All Whites en Wellington.



El capitán de fútbol de Perú, Paolo Guerrero, se perderá el partido de postemporada después de una violación de dopaje.

Stuff: El futbolista peruano Paolo Guerrero suspendido por la FIFA por fallar el examen de dopaje

El delantero estrella y capitán del Perú, Paolo Guerrero, ha sido suspendido provisionalmente durante 30 días luego de fallar una prueba de dopaje.

Es un duro golpe para los sudamericanos antes de la eliminatoria de clasificación para la Copa Mundial contra los All Whites, que comienza el próximo sábado.

Duro golpe

Los medios de Nueva Zelanda resaltaron que la suspensión del atacante nacional representa un "duro golpe" para el Perú y sus posibilidades de ir al Mundial Rusia 2018.

A la vez, los medios argentinos y brasileños señalaron que jugador está en problemas luego someterse a la prueba antidopaje después del partido de Perú vs. Argentina por Eliminatorias Mundial Rusia 2018.