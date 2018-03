Mbappé elogia al Real Madrid: "Se vio la diferencia entre grandes jugadores y campeones"

Kylian Mbappé , atacante del París Saint-Germain , reconoció la superioridad del Real Madrid y elogió al cuadro comandado por Zinedine Zidane tras una nueva goleada del conjunto parisino por la Ligue 1 .

La eliminación del PSG en los octavos de final de la Champions League ante los madridistas aún no cicatriza; sin embargo, el extremo francés es consciente que a su equipo le resta camino rumbo al máximo protagonismo.

“Estamos decepcionados por la eliminación. Es una semana difícil pero pasaremos página porque tenemos tres títulos en juego. Los aficionados no están felices, se vio la diferencia entre grandes jugadores y campeones", destacó la promesa del fútbol galo luego del triunfo (5-0) sobre Metz por la competición francesa, donde colaboró con una conquista.

Posteriormente, Mbappé prefirió evitar pronunciarse sobre la posible salida del estratega español Unai Emery del banquillo del PSG.

“Yo no soy quien decide si debe seguir o no, yo me llevo muy bien con él porque es un entrenador muy bueno pero no soy yo quien elige. Yo hago mi trabajo que es estar sobre el campo y jugar al fútbol", agregó.