Mauro Icardi se quedaría sin Wanda Nara, la selección y el Mundial

En medio de las especulaciones de un supuesta ruptura con Wanda Nara, todo parecer salirle mal a Mauro Icardi. De acuerdo al medio italiano Corriere della Sera, el delantero argentino se peleó a los golpes con dos compañeros del Inter.

La situación del atacante no es la mejor. El artillero, quien pronto dejaría la escuadra italiana, está dentro de los planes del Real Madrid. No obstante, a pesar de su posible futuro con los merengues, el futbolista no tendría un lugar asegurado en el Mundial Rusia 2018.

Según el periodista Pablo Carrozza, Icardi no sería fijo en la lista que Jorge Sampaoli presentará para la Copa del Mundo.

Los problemas personales del argentino lo dejaría sin soga ni cabra y perdería la oportunidad de formar parte del evento deportivo más importante de todos.