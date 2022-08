Wanda Nara y Mauro Icardi viven en un nuevo capítulo en su matrimonio. La pareja se mostraba contenta en sus redes sociales tras superar momentos complicados por una supuesta infidelidad del jugador, aunque un escándalo ha remecido la vida de ambos luego de un audio filtrado de la modelo.

El programa argentino Los ángeles de la mañana emitieron una nota de voz de la actriz argentina en el cual indica que se encuentra en su país natal para tramitar la separación con el futbolista de PSG.

“Bueno, Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso, me quedaría unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesites. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, se escucha.

Sin embargo, minutos después de la difusión de ese audio, Mauro Icardi rompió su silencio. “No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen”, publicó en una de sus historias de su cuenta Instagram y además, etiquetó a Wanda Nara junto a un emoji de corazón.

Mauro Icardi publicó un mensaje ante los rumores de una separación.

Luego, subió las fotografías de sus zapatillas las cuales llevan impregnados del nombre de la modelo: “Wanda 10″. De esa manera, Mauro Icardi niega rumores sobre una separación.

Las zapatillas de Icardi lleva un bonito detalle.

Cabe mencionar que el futbolista estuvo de gira de pretemporada con PSG y ganó su primer título el último domingo ante Nantes por la Supercopa de Francia, aunque no ingresó en la victoria (4-0). Ahora, se alista para su debut en la Ligue 1 2022-2023.