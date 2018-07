Lo tildaron de bestia por la forma cómo terminó el juego de Santiago Wanderers ante el líder Coquimbo Unido . Y no era para menos. Mauricio Viana se hizo tendencia en Instagram gracias a una imagen en la que se ve cómo terminó su rostro con las nueve grapas que le pusieron luego del terrible corte que sufrió en el partido del sábado.

Su compañero Marcos Medel publicó en sus historias en Instagram la imagen del exportero de Sporting Cristal de Perú tras el partido en el que vencieron 2-0 a Coquimbo Unidos. Ahí se ve la gravedad de la falta que de por sí era terrorífica por cómo se le vio el rostro ensangrentado en pleno partido.

En la imagen publicada en Instagram se puede apreciar hasta cinco raspones en el rostro de Mauricio Viana, así como golpes a la altura de la nariz. Pero más impresionante que todo eso es que el arquero terminó con ¡nueve grapas! en tres zonas diferentes: una a la altura de la sien lado derecho y casi en la mitad de la cabeza, otras dos en un raspón algo 'menos grave', pero el corte más profundo, que va desde la cabeza hasta el medio de la frente, tuvo que ser cerrada con seis grapas.



Advertencia: la imagen puede herir susceptibilidades

Su compañero Marco Medel, quien publicó la fotografía del ex Sporting Cristal en Instagram escribió: "Con este sí que voy a la guerra. Una bestia, 'floki'. #Vikingo. Eres una bestia, amgo" y cómo no asombrarse si tremendos cortes eran como para no volver.

La razón por la que Mauricio Viana volvió al campo a pesar de los profundos cortes es la situación de Santiago Wanderers que lucha por la permanencia en el torneo de ascenso en el fútbol chileno. El cuadro 'caturro' no la pasa bien y si hay alguien que pone el pecho por el equipo es el portero con pasado en el fútbol peruano.