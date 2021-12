Empezó a entrenar a escondidas. Antes buscó por internet en qué academia podía practicar fútbol. Tenía 14 años y no había muchas opciones. Pidió ayuda a una tía, se matriculó en una academia y durante dos semanas salía de su casa con la excusa de visitar a sus abuelos paternos, que vivían a unas cuadras. Pero su madre se enteró. “La convencí del todo cuando fui llamada a la selección”, me dice.

Maryory Sánchez tiene 24 años, mide 1.65 metros y es arquera de la selección peruana de fútbol. Es una de las pocas peruanas que ha jugado fútbol profesional en el extranjero. Acaba de ser premiada en Paraguay por la Conmebol, el máximo organismo de este deporte en la región. Y es parte de la campaña She Moves Us (ellas se mueven juntas) de Puma que busca resaltar las historias de peruanas que han marcado la diferencia. Mujeres que inspiran y empoderan.

A los 11 años, ya había expresado su deseo de jugar fútbol. Pero su madre le dijo que no y la inscribió en una escuela de vóley, donde estuvo casi cuatro años. “Por los reflejos que son constantes en el vóley, eso me ayudó para el arco”, me dice la hoy jugadora profesional. Sin saberlo, su madre ya escribía el futuro de su hija.

-Maryory, estás haciendo historia. ¿Lo asumes así?

Creería que sí (ríe con timidez).

-Eres la única o de las primeras arqueras que han jugado en el exterior, con Alianza llegaste a una instancia importante en la Libertadores, el torneo femenino en el Perú agarra fuerza. De acá a 100 años, cuando se escriba la historia del fútbol femenino estarás entre las pioneras.

¡Sí! Ahora que mencionas todo eso, ha sido una cosa de locos. Con Alianza, por primera vez un equipo peruano pasó a cuartos de final. Fui la primera arquera en salir al extranjero y ahora somos dos, junto con Silvana Alfaro. Han sido unos meses que uno se pone a pensar y dice: ¿tantos logros han pasado? Uno no los imaginaba.

-¿Cuando decidiste jugar al fútbol lo hiciste por simple afición o tenías en mente alcanzar este tipo de logros?

Siempre amé el fútbol. Crecí con puros primos varones y tenía un tío que los llevaba al parque. Y yo siempre decía que quería ir. Me decían: “ya”, pero mi mamá no me dejaba. Pero aun así la hice cambiar de opinión. A base de esfuerzo pude convencer a mi familia y ahora son los más orgullosos, quienes más me apoyan.

-¿Qué te gustó del fútbol?

No sabría decirte. Es como un gusto que te nace, que siempre está. Ves a alguien jugar y quieres jugar; ves una pelota y quieres patearla. Antes de entrar a una academia, en la tele vi que había fútbol femenino; yo no sabía si había chicas que jugaban fútbol, entonces, vi eso en la tele y me convencí del todo.

-¿Por qué elegiste el arco?

Yo quería ser delantera (ríe). Nunca pensé ser arquera. Estábamos entrenando y ya en competencia creo que la arquera se fue de viaje. Era sábado y el domingo jugábamos. Y el profe dijo: “¿Quién puede tapar?”. Y yo dije: “ya pues, yo tapo”. Imagino que lo hice bien, que el profe luego del entrenamiento se me acerca y me dice: “Maryory, ¿puedes tapar mañana?”. Y yo: “Ya, ya, está bien”. Tapé, a la siguiente semana también me piden que tape y justo esas semanas van los de la federación al campeonato y me llaman a la selección sub 17, como arquera y no como delantera, que era lo que yo quería; era una nueve con goles (risas).

-¿No pensaste renunciar a la posición de arquera?

Estaba un poco triste, porque quería que me convoquen como delantera. Le dije a mi mamá y me dijo: “al final es la selección, aprovecha; por algo pasan las cosas, tal vez el arco es para ti, quién sabe”. Yo, igual: “no, no”. Ella trataba de convencerme y fui con todas las ganas del mundo porque es selección, es representar a tu país.

-¿No intentaste volver a ser delantera?

Un tiempo se me pasó por la cabeza. Pero no he descartado del todo jugar de delantera.

-En tiempos que se habla bastante sobre el empoderamiento femenino, eres un ejemplo para las chicas que quieren dedicarse al fútbol.

Que Puma se comunique conmigo fue como un sueño hecho realidad. Y no tanto por trabajar con una marca sino por los planes y la campaña, que es fomentar a todas las peruanas a lograr nuestras metas, fomentar la actividad femenina colectiva. Algo que yo ya hacía en mis redes: que sí podemos, contra los estereotipos, que juntas podemos.

-¿Hoy todavía persisten las miradas de desconfianza hacia la mujer en el fútbol?

Yo creo que sí. Por eso las mujeres que jugamos al fútbol debemos hacer todo el trabajo posible ahora para que más adelante las niñas de futuras generaciones no tengan ese problema; solo tengan que dedicarse a su deporte.

-¿Quiénes han sido tus referentes en el fútbol?

De mujeres no encontraba, pero en hombres siempre he resaltado a Cristiano Ronaldo, porque a comparación, por ejemplo, de Messi, este último nació con el talento; en cambio, Cristiano se hizo a base de esfuerzo y dedicación.

-¿Qué debe tener una buena arquera?

Liderazgo. La arquera ve desde el arco todo el campo. Tiene una visión enorme. Si una arquera no habla en un partido, su defensa no sabe a quién tiene atrás, no se siente en confianza. La arquera tiene que estar ordenando, ser líder; no solo hay que resaltar las equivocaciones, sino también cuando se hacen las cosas bien. Lo primero que debes tener para la posición de arquera es ser líder.

-¿Cuándo sientes que has hecho un buen partido?

Puede que a veces no haya buenos resultados, y aun así no dejé que el equipo se caiga. Para mí ese es un buen partido, por ejemplo. Cuando apoyo no solo en el arco sino en lo anímico al equipo. No solo ver lo individual, sino lo grupal. Pero mi sueño es ir al área rival y anotar un gol en el último minuto (ríe).

AUTOFICHA:

- “Soy Maryory Estefanny Cristina Sánchez Panibra. Toda la vida le he preguntado a mi mamá por qué me puso tres nombres, pero solo se ríe. Tengo 24 años. Nací en Lima. Estudié Aviación Comercial, lo terminé pero no lo he ejercido por el tema del fútbol”.

- “Estudié Aviación Comercial para ser tripulante de cabina. Uno de mis sueños fue ser piloto, pero es una carrera muy cara. Entonces, ahora estoy estudiando en la misma federación para ser entrenadora de fútbol, que es algo que también me gusta mucho”.

- “Comencé jugando en el club La Cantera, estuve en Alianza, Cristal y Universitario. En el extranjero jugué en Deportivo Cali en Colombia y este año fui parte de Academia JC en Ecuador. Actualmente, si bien jugué Libertadores con Alianza, la idea es seguir jugando afuera del Perú, ojalá en Europa”.

