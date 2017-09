Martín Liberman: "Perú tiene nivel para ganarle a Argentina en la cancha de River o en la cancha de Boca"

La selección peruana deberá enfrentar a Argentina por la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. La blanquirroja deberá afrontar el decisivo encuentro de visita, sin embargo, parece que todavía no se elige la cancha oficial para el encuentro.

La albiceleste solicitó la habilitación de la Bombonera, mítico estadio de Boca Juniors. No obstante, la Federación Peruana de Fútbol, emitió un comunicado a la FIFA para no dar opción viable a este recurso, ya que no se cuenta con el protocolo y las licencias correspondientes.

Martín Liberman, reconocido periodista de Fox Sports, aseguró que la cancha es lo menos importante para el determinante duelo.

"Con todo respeto, lo que hace Perú es una 'paparruchada'. Perú hoy tiene nivel para ganarle a Argentina en la cancha de River o en la cancha de Boca. Realmente no veo la diferencia. Ellos ya saben que tienen que jugar en Buenos Aires", manifestó el comentador argentino en su programa deportivo.