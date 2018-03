Martín Liberman y sus duras palabras tras la caída por goleada de Argentina [VIDEO]

Argentina no la pasa bien tras la goleada que sufrió este martes ante España en un amistoso de cara al Mundial Rusia 2018 . Los dirigidos por Jorge Sampaoli no pudieron ante el poderío ofensivo de la ‘Roja’ y las críticas por el desempeño no faltaron.

Martín Liberman , un reconocido periodista argentino, en su programa Liberman en línea del canal 26 del país ‘gaucho’, cuestionó el hecho de considerar a la ‘albiceleste’ como una candidata a ganar el Mundial Rusia 2018 pues, a su parecer, el ‘club de amigos’ que hay en el equipo no lo haría posible.

"Lo digo siempre. ¿Por qué creemos que podemos ganar el Mundial? Realmente me lo pregunto. No me hace falta esta goleada para saber que si insistimos con el 'club de amigos' estamos fritos. Con Romero, Rojo, Biglia, Mascherano, Banega. No me hace falta esta goleada para saberlo”, aseveró.

Tras haber escuchado la conferencia de prensa de Jorge Sampaoli, el hombre de prensa resaltó una frase del estratega donde aseguraba que jugaron “increíble” el primer tiempo, por ello Liberman no dudó en señalar que lo increíble fue lo mal que jugó.

"La diferencia de velocidad y de ritmo, la diferencia incluso de jerarquía entre españoles y argentinos fue asombrosa. Yo soy adepto a Sampaoli. A mí me gusta el técnico de la selección nacional. Creo en su método, en su concepto, pero cuando en la conferencia de prensa dice que el primer tiempo de Argentina fue increíble. ¡Claro! Increíble lo mal que jugó", manifestó.