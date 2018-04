Martín Liberman es un periodista argentino que siempre aplaudió el trabajo de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana . Y, pese a su fanatismo por las selección de su país, celebró la clasificación de la 'bicolor' a la Copa del Mundo .

En su último programa del miércoles, Liberman saludó y se declaró fan de Gareca, a quien lo señaló como ejemplo para muchos entrenadores y, especialmente señaló a Jorge Sampaoli, entrenador de Argentina , a quien le recomiendo que siga los trabajos del ''Tigre'.

"Me pone contento lo que les pasó. Me pone contento por el ‘Tigre’. Me pone contento por Perú. Me puso muy contento, al verlos jugar sus dos amistosos [ante Croacia e Islandia]", destacó el periodista gaucho.

El argentino de 41 años comentó "Perú es considerado un equipo que puede dar la sorpresa en el Mundial. Gareca prueba jugadores y se ha encargado de afirmar que aún no define la lista de 23 futbolistas que llevará al Mundial".