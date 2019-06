Marta y su emotivo mensaje a las niñas del mundo: "Lloren al principio para sonreír al final"

Marta Vieira da Silva, más conocida como Marta, es una de la jugadores más importantes en la historia del balompié femenino. Tras la eliminación de Brasil de la Copa Mundial Femenina de Fútbol, la elegida en seis ocasiones la mejor futbolista del mundo dejó un emotivo y fuerte mensaje a todas las niñas del mundo.

Luego del fin del partido ante Francia por octavos de final de la competición, la delantera se dirigió a las niñas del mundo y les hizo un insólito pedido: no dejar que el fútbol femenino muera.

"No va a haber siempre una Formiga, no va a haber siempre una Marta, no va a haber siempre una Cristiane. El fútbol femenino depende de ustedes para sobrevivir. Piensen en eso. Lloren al principio para sonreír al final", precisó la capitana de la selección brasileña, emocionada y mirando fijando a la cámara de televisión.

Asimismo, Marta pidió animó a las niñas futbolistas a "querer más y entrenar más", para estar listas "para jugar 90 minutos y 30 más, los minutos que sean necesarios".