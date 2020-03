Si Jean Deza imaginaba que con la partida de Pablo Bengoechea y la llegada de Mario Salas iba a poder empezar de cero, pues estaría equivocado. Según pudo conocer el diario Depor, el ‘Comandante’, que este martes inició sus funciones como nuevo DT de Alianza Lima , habría ya tomado la decisión de no contar con el ‘Ratón’ debido a sus constantes indisciplinas en el club.

No solo eso, sino que esta decisión ya habría sido comunicada (Salas ha empezado a llevar las riendas del plantel vía Whatsapp y Skype) a los dirigentes íntimos, quienes ya se encuentran trabajando en buscarle un equipo al jugador, cuyo contrato expira en diciembre 2022.

Se conoce que el ex técnico de Sporting Cristal no podrá arribar a nuestra capital hasta que no se levante el Estado de Emergencia, pero también, que ya ha entablado comunicación con referentes del equipo como Leao Butrón, Luis Aguiar y Rinaldo Cruzado.

Por lo pronto, Salas ya ha entregado a sus nuevos pupilos las órdenes a seguir con respecto a los planes de trabajos físicos en casa, así como de alimentación mientras dure la cuarentena por el coronavirus.

Luis Aguiar sobre Jean Deza: “Si tuviese la autoridad de darle una ‘piña', capaz que lo hago”