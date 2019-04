Mariano Soso no tiene acercamiento con Alianza Lima, según su representante

Tras la salida del argentino Miguel Ángel Russo del club de Alianza Lima , varios nombres de técnicos se deslizaron en tienda blanquiazul, entre ellos el de Mariano Soso.



Sin embargo, el representante de exentrenador de Sporting Cristal, Juan Berros, sostuvo que no tuvo ninguna comunicación con el cuadro 'intimo'. "Con Alianza Lima no he tenido contacto", dijo Berros al diario Líbero.

Mariano Soso campeonó con los 'celestes' en 2016 y obtuvo el subcampeonato en Ecuador con Emelec en 2018.

Por otro lado, también trascendió que Pablo Bengoechea, Gustavo Costas y Guillermo Sanguinetti estarían en el 'bolo' para reemplazar a Miguel Ángel Russo.



