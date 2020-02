Adiós a una grande. Maria Sharapova anunció esta mañana su retiro del tenis profesional, la disciplina que en su momento la llevó a ser la número uno del mundo y que le permitió conquistar nada menos que cinco trofeos de Grand Slam.

La deportista de 32 años comunicó su decisión a través de su cuenta de Instagram, donde publicó breve pero emotivo mensaje donde agradeció lo obtenido hasta el momento.

“El tenis me mostró el mundo, y me mostró de qué estaba hecho. Es cómo me probé y cómo medí mi crecimiento. Y así, en lo que sea que elija para mí, próximo capítulo, mi próxima montaña, todavía estaré presionando. Seguiré escalando. Seguiré creciendo. Tenis: me estoy despidiendo”, escribió.

La tenista rusa se hizo conocida tras ganar a los 17 años el Wimbledon 2004. Luego llegaría el US Open 2006, Australia 2008 y Roland Garros 2012 y 2014. Además, cosechó 645 victorias, 36 títulos y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos 2012.

Sin embargo en 2016 tuvo un pare debido a que dio positivo a meldonium en un control antidopaje en el Abierto de Australia.

“No puedo aceptar una injusta suspensión de dos años. El tribunal, cuyos miembros son seleccionados por la ITF, concuerda en que no hice nada malo intencionalmente, pero igualmente me mantiene sin jugar por dos años”, dijo en aquel momento.

Tras varios esfuerzos, finalmente solo se alejó 15 meses de las canchas. Pero esta abrupta interrupción, no logró reencontrarse con la victoria.