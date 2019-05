María Lourdes Castillo, mujer de coraje y ejemplo de superación

Como buena mujer peruana, ha sabido a afrontar las dificultades de la vida. María Lourdes Castillo demuestra de lo que está hecha y no es para menos: es una de las atletas más reconocidas en su categoría, el tennis en silla de ruedas, una modalidad bastante compleja donde solo el talento y esfuerzo pueden ser la suma clave para un éxito asegurado.

Con una vasta lista de títulos, María Lourdes busca dejar en lo más alto de podio el nombre del Perú en estos Parapanamericanos 2019 , que se realizarán entre el 23 de agosto al 01 de septiembre de 2019 en Lima.

De hecho, el apoyo de la empresa privada no siempre ah estado del lado de Lourdes ni de sus demás compañeros que, pese a condiciones diferentes, no se rinden en la lucha por sus sueños. Llenos de coraje y compromiso, persiguen cada objetivo deportivo como un ideal de vida para ser orgullo peruano.

María María Lourdes Castillo

María Lourdes, atleta de la selección nacional y del team Universe Nutition, es el ejemplo que el esfuerzo y dedicación siempre tienen recompensa. Después de todo, la vida también es un deporte empeñoso.

Para estos deportistas, la motivación es la clave que lleva a dejarlo todo en cada competencia con la única consigna de representar al Perú con alma, corazón y vida.

María Lourdes Castillo, quien llegó a Lima desde Cajamarca para tratarse una enfermedad que la hizo perder un pie. Eso no la detuvo y destacó en el deporte llegando a ser Primera Raqueta en los siguientes torneos:

Campeona nacional desde el 2001

Campeona en Varones B en el 2009

Campeona en dobles Peru Open 2002

Subcampeona en Singles en Perú Open 2003

Sub campeona dobles en Argentina 2005

Sub campeona dobles en Buenos Aires 2009

Campeona en dobles Peru Open 2018

Mejor ranking 101

Actual ranking 140

WHEELCHAIR.

Parapanamericanos Rio 2007 y Guadalajara 2011

También en los primeros Parasudamericanos e incontables competencias nacionales.