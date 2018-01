Marcelo Grioni: 'Creo que Alianza Lima fue un justo campeón en el 2017'

El ex entrenador de Real Garcilaso , Marcelo Grioni , se animó a hablar nuevamente sobre Alianza Lima y su título conseguido el año pasado. Sus palabras causaron cierto asombro en algunos.

"¿Alianza fue un justo campeón en el 2017? Creo que sí porque se quedó con los dos torneos. El Clausura lo pelearon desde el principio hasta el final", señaló el ahora técnico de Sport Huancayo en diálogo con Capital Deportes.

Sobre su incorporación a otro club nacional no dudó en manifestar que hubo posibilidades de ir a otros lugares en el exterior; sin embargo, ya había tenido un acuerdo de palabra con la institución en la que hoy forma parte y no quería faltar.

"Me siento cómodo en Perú, tiene un torneo complicado y parejo. Tuvimos posibilidades de ir a otros lugares a dirigir, como Chile y Argentina, pero el presidente de Huancayo me llamó rápido después de que renuncié a Garcilaso. Le di mi palabra y eso es lo que cuenta, ya me había comprometido", aseveró.

El estratega, de acuerdo a sus palabras, se encuentra mentalizado en su nuevo equipo y tiene la esperanza de que pueda formar un gran grupo para hacer pelea en el fútbol peruano.

"Este 2018 lo avizoro con mucha expectativa. Estamos trabajando junto con el presidente e hijo en el armado del equipo. Estamos trabajando muy bien y con la esperanza de armar un buen plantel para pelear cosas importantes", aseveró.