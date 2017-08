Marcelo Grioni fue criticado por Leao Butrón, quien asegura que el técnico argentino tuvo una mala actitud en el triunfo de Real Garcilaso ante Alianza Lima en Cusco.

El entrenador del conjunto cusqueño le restó importancia a las declaraciones del portero 'blanquiazul'.

"El gol lo grito para mi hinchada, jamás al banco rival, como dice Butrón. Le respondí a jugadores porque también me dijeron cosas. Él me dijo que vea cómo hice para que se vaya el técnico de Municipal, eso es mentira. Me molestaría que un jugador mío me diga que soy mal tipo, lo que diga Butrón no. No lo conozco personalmente, me sentaría a hablar personalmente en una mesa", manifestó Grioni a Radio Ovación.

De acuerdo al entrenador de Garcilaso, las circunstancias del partido influyeron en su celebración.

"Nos preparamos como para salir campeones, esa semana había una alegría enorme, y faltando poco, nos dijeron que nos habían sacado los puntos. Luego nos toca con Alianza, y era empezar bien de nuevo para intentar de hacer un buen torneo", indicó.