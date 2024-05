Sin duda que Marcelo Bielsa es un entrenador distinto y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera: ahora tendría en la mira a un delantero que destaca en la liga amateur, quien podría tener minutos en la Selección de Uruguay.

Se trata de Walter Domínguez, de 24 años, figura indiscutible de Juventud Soriano, equipo campeón de la Copa Nacional de Selecciones de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Tiene en esta temporada 38 goles en 19 partidos con Soriano, pero sus cifras no quedan ahí: marcó seis goles en seis partidos con el Fray Bentos Club y 13 goles en 14 disputas con la selección del interior.

Todo ello suma un total de 57 goles en 39 partidos, que lo deja con un promedio de 1.4 goles por encuentro.





El llamado

Si bien no hay convocatoria oficial de la Selección de Uruguay, en declaraciones con la prensa Walter Domínguez confirmó que sí recibió el llamado.

“No lo esperaba y fue una sorpresa. La verdad es que estoy muy contento”, dijo el joven futbolista.

Walter Dominguez jugó hoy por Copa OFI y confirmó la convocatoria para @Uruguay

Su equipo cayó derrotado 2 a 1. pic.twitter.com/CCNLvYqWy4 — Alex Martin Rostan (@MartinRostan9) May 4, 2024





¿Qué partido jugaría Walter Domínguez?

El viernes 31 de mayo podría ser la fecha en que un jugador de la OFI defienda los colores de la Selección de Uruguay, nada menos que contra Costa Rica.

En este encuentro Bielsa contará solo con jugadores del medio local y será una prueba con miras a la Copa América que comenzará en junio.

Walter Domínguez es un destacado jugador del fútbol amateur.





¿Bielsa busca delanteros?

A inicios de abril, Marcelo Bielsa dijo tener más certezas que dudas sobre el plantel para la Copa América y no descartó a dos delanteros históricos: Luis Suárez y Édinson Cavani.

“Pienso que cada posición requiere dos jugadores y yo siempre trato de que haya tres en vez de dos y que la diferencia entre los tres no sea muy grande”, dijo en aquella ocasión.

Sobre Suárez y a Cavani, ambos con 37 años, expresó que “son convocables para la selección uruguaya”.

“Lo contrario sería que yo dijera que a esos dos jugadores no los voy a convocar. Nunca dije eso ni nunca lo voy a decir. Veo todos los partidos, evalúo y tomo decisiones. No hay ningún partido de Suárez y Cavani que yo no haya visto”, expresó.

Como se recuerda, Cavani (Boca Juniors) nunca fue citado en la era Bielsa, a diferencia de Suárez (Inter de Miami), quien fue llamado para los partidos de noviembre las Eliminatorias.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis