Faltan pocos días para la maratón que albergará nuestra ciudad y son miles los atletas profesionales y amateurs que van culminando sus entrenamientos para hacer frente a la cita deportiva. Parte de su preparación, incluye fortalecer la mente y el cuerpo para sostener un ritmo de carrera extenso y afrontar los distintos tipos de temperatura de nuestra capital.

El certamen que cuenta con 16 mil inscritos tendrá competidores internacionales, pero sin duda los que más llaman la atención por su éxito constante son los provenientes del continente africano. Tal es el caso de Rodgers Gesabwa de Kenya y Muliye Dekebo de Etiopía, corredores que están entre los favoritos para ganar la máxima categoría.

Pero ¿cuál es el secreto de su éxito? A continuación, 3 de las principales razones.

Altitud y terreno: Tanto Kenia como Etiopía cuentan con regiones montañosas y altiplanos situados a gran altitud. Entrenar en estas áreas con menor densidad de oxígeno estimula la adaptación del organismo, mejorando la capacidad pulmonar y la absorción de oxígeno, lo que resulta en una mayor resistencia.

Estilo de vida y cultura: En ambos países, correr forma parte integral de la vida diaria y de la cultura. Los niños a menudo corren largas distancias para ir a la escuela o ayudar en tareas cotidianas. Esto fomenta una base sólida de habilidades físicas y una mentalidad enfocada en la carrera.

Otros aspectos fundamentales para el éxito en este tipo de competiciones, es la calidad de sueño y una dieta balanceada. En esta ocasión ambos atletas tendrán un descanso saludable y reparador previo a la carrera, en el Hotel Westin Lima, gracias a sus ya conocidas Heavenly beds, camas científicamente diseñadas para dormir bien. Respecto a su alimentación el establecimiento ofrece menús saludables como parte de su programa Eat well, acorde con sus pilares de bienestar.

“Dormir bien es uno de los pilares de la marca Westin Hotels & Resort, y en Westin Lima nos enorgullecemos de brindar un descanso renovador a nuestros huéspedes para que se vayan a casa sintiéndose mejor que cuando llegaron al hotel”, señala Esteban Kohn, Gerente General de Westin Lima.

Cabe recordar que una buena noche de descanso no solo asegura recuperar la energía para el día posterior, también fortalece el sistema inmunológico y ayuda a reducir la ansiedad y estrés. No cabe duda de que los atletas de élite no dejan ningún detalle al azahar.