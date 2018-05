Diego Armando Maradona manchó su leyenda de ser considerado uno de los mejores jugadores del planeta con dos suspensiones de dopaje por consumo de cocaína. Quizás la más sonada, en medio de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 , donde dejó a la deriva a su selección en medio de un torneo donde los albicelestes eran favoritos.

Consumidor declarado y posteriormente rehabilitado, Maradona envió este miércoles un mensaje de apoyo a Paolo Guerrero , quien, vale aclararlo, ha sido sancionado con 14 meses de inhabilitación por dar "positivo" por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

"Hoy quiero estar al lado de Paolo Guerrero, en este momento tan feo que a mí también me tocó pasar. Yo tuve una enfermedad, y nadie se apiadó de mí, al contrario. Incluso hoy, algunos que la van de fenómenos, me lo siguen recordando. A mí nadie me ofreció una salida en aquel momento, y creo que esto se tiene que terminar", comenzó Maradona.

El 'Pelusa', quien llevó a lo más alto a su selección al ganar la Copa del Mundo en México 86 lanzó un mensaje a la FIFA, pidiéndole que perdone al capitán de la selección peruana.

Vea también Paolo Guerrero y Edwin Oviedo ya se reúnen con Gianni Infantino, presidente de la FIFA

"Si la nueva FIFA condena a aquellos jugadores que hacen feliz a la gente, por haber cometido un error, no deberían sacarle el trabajo, deberían ayudarlo a curarse. Porque esto es una enfermedad. No es cuestión de ponerle una crema. No. Esto es una enfermedad maligna! Yo hace 14 años que dejé la droga", explicó el ex delantero del Nápoli y Barcelona.

Incluso, dio consejos al Depredador para superar "este problema".

"Y si le sirve a Guerrero, aferrarse a sus seres queridos puede ayudarlo a sobrellevar este difícil momento. Los doctores de FIFA están ahí para cobrar su sueldo, para decir si es positivo o negativo, y nada más. Ellos no miran un partido de fútbol ni por televisión. Yo creo que la prevención siempre es mejor que 14 meses de castigo", agregó.

La leyenda argentina termina deseándole todo lo mejor a Guerrero en su cita con Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA. "Espero verle jugando en Rusia", apuntó.