Maradona se despidió de Toresani con sentido mensaje y reclamó a Boca Juniors y River Plate

La muerte del ex futbolista Julio César Toresani fue lamentada por muchos deportistas a lo largo de este lunes. Y en esa línea, Diego Maradona también hizo sentir su pesar por el fallecimiento del personaje con el que quiso pelearse alguna vez, y que luego fue su compañero en Boca Juniors.

"Pensar que lo quise pelear, y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, él vino a jugar a Boca, y fuimos grandes compañeros. Hablé muchas veces con él por teléfono. Yo pensé en traerlo como segundo mío. Lamentablemente, llegué tarde. No creí que fuese todo tan grave", publicó Maradona en sus cuentas de redes sociales.

El 'Pelusa', hoy entrenador de Dorados de Sinaloa, también cuestionó el apoyo de Boca Juniors, River Plate y de la AFA a los exjugadores. "Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Boca, River o la AFA no le dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación? No creo que el caso de Toresani sea el único", agregó.

Por último, Diego Maradona le mandó un mensaje a la familia. "Hay gente que conocía al 'Huevo' mucho mejor que yo, y no hizo nada. Él era un tipo muy trabajador. Lo lamento en el alma. Mi pésame a toda su familia. Ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre", finalizó.



El exfutbolista argentino Julio César Toresani, que jugó en River Plate, Boca Juniors e Independiente en la década de 1990 y fue técnico de clubes como los bolivianos Real Potosí y The Strongest, fue hallado sin vida este lunes a los 51 años.



Según informaron fuentes policiales citadas por la agencia estatal de noticias Télam, el cuerpo de Toresani fue encontrado en un hotel de la Liga Santafesina de Fútbol en la ciudad de Santa Fe, donde se alojaba desde hacía unas semana.

