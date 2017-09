Maradona critica a Sampaoli: "Cuando veo la formación, me asusto"

No lo pasa. Diego Armando Maradona criticó nuevamente a Jorge Sampaoli y le dedicó un polémico mensaje antes del compromiso de Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Rusia 2018.

"Hoy tenemos una selección argentina que, cuando ves la formación, me asusto. Creo que hay mejores jugadores que los que elige este hombre", señaló el popular 'Pelusa' en una entrevista para DirecTV Sports.

Según Maradona, al seleccionador de Argentina "se le escapó la tortuga" por no convocar a Gonzalo Higuaín. "Es una falta de respeto. Higuaín pudo haber errado goles que hubieran cambiaron el curso de todos los males de la selección, pero no se puede limpiar a un jugador por otro que no conoces", acotó en alusión a Mauro Icardi.

"Si quisieron encontrar en Icardi a (Gabriel) Batistuta le erraron muy lejos", añadió respecto a la presencia del atacante del Inter italiano, en comparación con el segundo máximo goleador histórico de Argentina.

Cabe resaltar que la selección albiceleste —quinta con 23 puntos— recibe este martes a la delegación vinotinto por la decimosexta jornada del certamen, tras el empate sin goles con Uruguay en Montevideo.