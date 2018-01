Maradona: "No creo que Cristiano Ronaldo sea el mejor jugador de la historia"

Fiel a su estilo. Diego Armando Maradona destacó que a Cristiano Ronaldo "le queda mucho camino por recorrer” para ser considerado el mejor futbolista de la historia en una reciente entrevista concedida a la cadena 'Telesur'.

El popular 'Pelusa' bajó del pedestal al crack portugués; sin embargo, no desmereció la destacada carrera que continúa CR7 en Real Madrid .

“Todo el mundo es dueño de decir lo que quiera. También disparates. No creo que Cristiano Ronaldo sea el mejor jugador de la historia. Para nada. Pero lo respeto por la carrera que está haciendo, nada más", destacó el técnico del Al-Fujairah de los Emiratos Árabes Unidos.

El recordado referente de la albiceleste reconoció que la selección argentina comandada por Jorge Sampaoli no lo motiva antes del inicio de la Copa del Mundo Rusia 2018 .

“No tengo muchas ilusiones con Argentina en el Mundial. El técnico vino con un laboratorio como si nosotros estuviéramos en la edad de las flechas y sin embargo no tuvo ningún resultado positivo. Salvo el 3-1 con Ecuador, que todos sabíamos que no le podía hacer fuerza. Si era prácticamente un Sub 20”, agregó Maradona en la comunicación.

"Prefiero vivir el después del Mundial... Cómo se van a arreglar, cómo sacar chicos para la Sub 15, Sub 17, Sub 20... Eso me tiene más preocupado. Tenemos que volver a nuestra raíces, a las inferiores, buscar jugadores y poner un parámetro para que no salgan de Argentina hasta que tengan 18 o 19 años", sentenció al respecto.