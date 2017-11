Manuel Burga: Fiscal de Estados Unidos acusa a ex presidente de la FPF

El juicio que afronta en Estados Unidos el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol ( FPF ) Manuel Burga , junto con otros dos ex dirigentes futbolísticos de Sudamérica, por el escándalo de corrupción de la FIFA , sigue su curso.

Ayer, la Fiscalía estadounidense los acusó de embolsarse millonarios sobornos.

“Estos acusados engañaron al deporte, a fin de llenar sus propios bolsillos (...) torneo tras torneo, soborno tras soborno”, indicó el vicefiscal federal Keith Edelman ante una corte federal en Brooklyn.

Para la Fiscalía, los tres participaron en una operación ilícita que, durante 24 años, derivó en el pago de sobornos por al menos US$150 millones, por parte de empresas de “marketing”, a cambio de lucrativos contratos de transmisión televisiva y de sedes para torneos.

Junto con Burga también son procesados José María Marín, ex jefe de la Confederación Brasileña de Fútbol, y Juan Ángel Napout, ex presidente de la Conmebol y ex vicepresidente de la FIFA. “Mucha gente obtuvo dinero (de sobornos), recibió pagos, pero no Manuel Burga”, aseguró Bruce Udolf, abogado del peruano.

Se prevé que el juicio dure unas cinco o seis semanas.