El ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol ( FPF ), Manuel Burga , afronta un megajuicio en una corte de Nueva York en compañía de otros dos ex dirigentes del fútbol sudamericano: José María Marín, ex jefe del fútbol brasileño y Juan Ángel Napout, ex presidente de la Conmebol y ex vicepresidente de la FIFA .

Ellos son acusados de otorgar contratos de transmisión televisiva y marketing de partidos clasificatorios para los Mundiales de fútbol y otras competiciones a cambio de sobornos que eran recibidos en maletas repletas de billetes o a través de complejos esquemas bancarios.

Los investigados, que estuvieron sentados en el banquillo de ‘acusados’, prefirieron no declarar a los jueces ni mucho menos en su salida de la corte. Los tres se presentaron con traje oscuro.