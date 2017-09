Este sábado Manchester United visitará al Stoke City por la cuarta jornada de la Premier League. El encuentro se jugará en el Britannia Stadium a las 11:30 a.m. (hora peruana).

El equipo de José Mourinho viene de vencer al Leicester City en el Old Trafford (2-0). A raíz de que no cuenta con ausencias destacadas podría utilizar el mismo once del último encuentro.

"Hace cuatro temporadas que no ganamos allí. Hemos comenzado muy bien la temporada, pero no podemos relajarnos", fueron las palabras de Ander Herrera, volante de los ‘Diablos Rojos’.

HORA: 11:30 a.m. (hora peruana)

CANAL: DIRECTV



Posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Valencia, Bailly, Jones, Blind; Matic, Pogba, Martial, Mata, Mkhitaryan; Lukaku.

Stoke City: Butland; Zouma, Shawcross, Martins; Cameron, Pieters, Allen, Fletcher, Shaquiri, Jesé; Choupo-Moting.