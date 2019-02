¡A mantener el invicto! Manchester United se mide frente a Leicester City por la Premier League

Manchester United vs. Leicester City EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 25 de la Premier League, este domingo 3 de febrero, desde las 9:05 a.m. (hora peruana) y 2:05 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Manchester United buscará volver al triunfo luego del empate en su visita a Burnley en la reciente jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el King Power Stadium.

Manchester United vs. Leicester City: horarios del partido



Ecuador - 9:05 a.m.

Perú - 9:05 a.m.

Colombia - 9:05 a.m.

México - 8:05 a.m.

Bolivia - 10:05 a.m.

Chile - 11:05 a.m.

Argentina - 11:05 a.m.

Uruguay - 11:05 a.m.

Paraguay - 11:05 a.m.

España - 3:05 p.m.

Manchester United cortó una impresionante racha de ocho victorias -2 por FA Cup y 6 por Premier League- desde la llegada de Ole Gunnar Solskjaer al banquillo. Recordemos que el noruego reemplazó al portugués José Mourinho.

Manchester United ha tenido un repunte en la tabla y está muy cerca de la zona de clasificación a torneos internacionales. Con 45 puntos, el elenco que comanda Solskjaer está en el sexto casillero.

"Defienden bien, es difícil anotarles y tienen la velocidad y energía en ataque, así que será un difícil desafío, pero nos gustan los desafíos", indicó el técnico de Manchester United sobre su rival, en conferencia de prensa previa.

Leicester City llegará motivado al choque ante Manchester United tras su empate frente a Liverpool en Anfield. Los 'Foxes' son undécimos, con 32 unidades.

Manchester United vs. Leicester City: probables alineaciones

Leicester City : Kasper Schmeichel, Ricardo Pereira, Jonny Evans, Harry Maguire, Benjamin Chilwell, Nampalys Mendy, Wilfred Ndidi, Marc Albrighton, James Maddison, Demarai Gray y Jamie Vardy.

Manchester United: David De Gea, Ashley Young, Viktor Lindelof, Eric Bailly, Luke Shaw, Ander Herrera, Nemanja Matic, Paul Pogba, Jesse Lingard, Marcus Rashford y Anthony Martial.