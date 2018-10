Sigue el Manchester United vs. Juventus por la tercera fecha de la Champions League en Old Trafford desde las 2:00 pm. (hora peruana) y por transmisión de Fox Sports, Movistar+ y Sky. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre los 'Diablos rojos' vs la 'Vieja Señora' será el más atractivo del grupo H porque estará en juego el primer lugar del grupo H. El 'Teatro de los Sueños' vuelve a vestirse de gala para recibir al torneo europeo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en esta Champions League.

Manchester United tendrá este martes una verdadera prueba de fuego en su regreso a la Champions League cuando reciba a la Juventus de Cristiano Ronaldo en Old Trafford. Los dirigidos por Jose Mourinho ponen en juego la chance de alcanzar el primer lugar del grupo H y en casa no pueden dejar pasar esta buena chance de acercarse, además, a los octavos de final.

El Manchester United vs. Juventus es un duelo que se ha repetido varias veces en Champions League pero en el que ninguno se ha sacado ventaja. Fueron 12 enfrentamientos y cada uno ganó cinco veces y empataron las dos restantes. Este martes uno sacará ventaja en el historial.

Según información de UEFA; para este partido entre Manchester United vs. Juventus, ambos clubes presentan serias bajas. Por el cuadro inglés estarán ausentes Alexis Sanchez y Marcos Rojo, mientras que la visita no contará con Emre Can, Sami Khedira y Mario Mandzukic.

Este partido tiene otro ingrediente especial: el enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo contra su ex equipo y ante su ex entrenador. El astro portugués vuelve a Old Trafford después de cinco años.

Manchester United vs. Juventus: probables alineaciones



Manchester United: De Gea; Young, Smalling, Bailly, Shaw; Fred, Matić, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial.



Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

ESTE VIDEO TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR